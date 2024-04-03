Freedom Finance Global рекомендует покупать акции SLB (ранее известная как Schlumberger) с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку на фоне нейтральной оценки сделки по покупке нефтесервисным гигантом конкурента ChampionX, сообщается в комментарии аналитика Сергея Пигарева.

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