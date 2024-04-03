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03 апреля 2024 года 16:17
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Tesla до $174
Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Tesla до $174 за штуку на горизонте года, исходя из обновленных прогнозов поставок и цен реализации моделей от менеджмента автопроизводителя, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова. Рекомендация для указанных бумаг была изменена с "покупать" на "держать". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-TESLA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ/ПРОГНОЗ
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