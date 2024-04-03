Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Tesla до $174

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Tesla до $174 за штуку на горизонте года, исходя из обновленных прогнозов поставок и цен реализации моделей от менеджмента автопроизводителя, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова.

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