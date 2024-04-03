Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Смарттехгрупп

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, на фоне в целом нейтральных финансовых результатов эмитента за 2023 год, сообщается в комментарии аналитика Ольги Найденовой.

"Финансовый результат 4К23 оказался на 4% выше прогноза, но его структура несколько отличается от наших ожиданий. Основной источник квартального роста прибыли на 70% - снижение отчислений в резервы на 40% к/к. Качество раскрытия информации не позволяет судить об объемах и структуре просроченной задолженности, но подчеркнем, что годовая отчетность аудированная и созданные резервы должны быть достаточными, - указывает эксперт банка. - Вместе с тем процентные доходы в 4К23 оказались на уровне предыдущего квартала, на 3% ниже наших прогнозов ввиду меньшей, чем ожидалось, доходности активов. Некоторую озабоченность вызывает рост издержек в 4К23 на 61% г/г. Мы полагали, что основные расходы, связанные со сделкой по привлечению капитала, компания понесла в 3К23. Ключевой вопрос на данный момент: являются ли высокие издержки разовым фактором или они перейдут в базу для роста в текущем году?"

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