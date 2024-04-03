Рубль днем укрепляется к основным валютам на фоне уверенного роста цен на нефть

Москва. 3 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже днем в среду; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.

Курс доллара США составил 92,28 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 29,75 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,39 руб./EUR1, подешевев на 15,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 23,45 копейки, до 95,48 руб. Курс китайского юаня опустился на 2,55 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дорожает к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне ралли на сырьевом рынке - в среду продолжается уверенный рост цен на нефть и металлы. Рубль укрепляется, несмотря на решение Минфина РФ увеличить в апреле объем дневной покупки валюты/золота в 2,4 раза, в том числе, по причине того, что оно косвенно свидетельствует об ожиданиях улучшения показателей российского бюджета.

Минфин РФ с 5 апреля по 7 мая планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 235,3 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 11,2 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Это на 6,5 млрд руб. в день, или в 2,4 раза, больше, чем в период с 7 марта по 4 апреля.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в апреле на сумму 128,3 млрд руб. Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема по итогам марта составило 107 млрд руб.

Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) осуществляет покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Таким образом, с учетом объявленных объемов операций Минфина с 5 апреля по 7 мая 2024 года ЦБ будет продавать валюту объемом 0,6 млрд руб. в день (с 7 марта по 4 апреля объем продаж составлял 7,1 млрд рублей).

Много факторов находится на стороне укрепления рубля по отношению к доллару США в настоящее время, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Внутренние валютные барьеры на фоне внешних вызовов играют незаменимую роль в стабилизации курса и гасят биржевую волатильность. Так, ЦБ высокими ставками сдерживает спрос на валюту под импорт и повышает привлекательность высокодоходных рублевых инструментов. А нормативы репатриации выручки экспортеров в общем увеличивают предложение валюты на рынке, - пишет аналитик. - На фоне такого баланса факторов валютного контроля ожидать девальвации рубля все предыдущие месяцы было попросту нерационально. Текущие котировки тому подтверждение. И такая обстановка способна сохраниться в апреле - ЦБ вряд ли пойдет на уступки, ждать послабления денежно-кредитной политики ранее II полугодия не приходится из-за все еще повышенной инфляции, а нормативы были рассчитаны на полгода (но мы не ждем их отмены, возможны лишь поблажки для отдельных экспортеров). Вывод - боковик с осени прошлого года способен сохраниться до конца весны, и доллар пока застрянет под границей 93,5 руб./$1".

Зельцер отмечает, что "на страже" рубля стоят и внешние факторы - бурный рост commodities с обновлением годового максимума в нефти и исторического пика в золоте, стабилизация в газе; процесс переориентации российских экспортных потоков с Запада на дружественный Восток; общий валютный сантимент.

"С технической точки зрения курс доллара курсирует вокруг да около 92,5 руб./$1 - уровень тоже важен. Уход под него (базовый сценарий) активирует вариант пролива к динамической поддержке пары "доллар-рубль" над 91,5 руб./$1, а закрепление над уровнем 92,5 руб./$1 может вновь подкинуть пару к верхней границе многомесячного боковика, но там вновь будет значиться очередной отбой вниз", - указывает эксперт "БКС Экспресс".

Торговый диапазон пары "доллар-рубль" в 91,5-93,5 руб./$1, вероятно, сохранит свою актуальность и в середине текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Несмотря на некоторое снижение торговой активности в первые дни апреля, вызванное в первую очередь сокращением продаж со стороны экспортеров. естественное после налогового периода, курсы доллара и юаня не показывают значимых отклонений от уровней закрытия пятницы. Стабильности на валютном рынке, ослабляя спекулятивный спрос на валюты, способствует достаточно благоприятная обстановка на товарных рынках. Причем оживление спроса наблюдается не только на драгоценные металлы и нефть, но и в промышленных металлах, - пишет эксперт в обзоре. - Отмечу, что начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт это выступает поддерживающим фактором для рубля и позволяет рассчитывать, что курс доллара в апреле перейдет к проторговке диапазона 91-95 руб./$1, тяготея к концу месяца к его нижней части".

Цены на нефть уверенно растут днем в среду перед выходом данных о запасах в США.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $89,82 за баррель, что на 1,02% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,08%, до $86,06 за баррель.

Trading Economics отмечает резкий рост рисков перебоев в поставках нефти после заявлений Ирана о планируемом ответе на израильский авиаудар по его консульству в Дамаске.

В среду также проходило заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По словам источника "Интерфакса", министры комитета не дали рекомендаций альянсу по его итогам, полноформатная встреча ОПЕК+ назначена на 1 июня.

Кроме того, в 17:30 МСК Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.