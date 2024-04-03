Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5170-5220п в среду - Freedom Finance Global

Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5170-5220 пунктов на торгах в среду с преобладанием негативной динамики, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко.

"Полагаем, что волатильность может оказаться повышенной. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5170-5220 пунктов. Вероятнее всего, преобладать будет негативная динамика, - пишет эксперт в обзоре. - На ход торгов повлияет макростатистика и выступления членов ФРС. Помимо еженедельных данных о запасах нефти и нефтепродуктов будут опубликованы индикаторы деловой активности за март в секторе услуг от ISM и S&P Global. Прогноз не предполагает существенного изменения по сравнению с предыдущим месяцем. Компоненты цен будут в центре внимания. Если они вырастут, реакция рынка окажется негативной. Динамика доходностей десятилетних трежерис вновь выходит на первый план, и в случае их подъема выше максимумов вторника мы увидим падение "аппетита" к риску. Также выйдут данные о динамике числа занятых в частном секторе от ADP. Прогнозируется, что в марте оно составило 148 тыс. (+5,7% м/м)".

По мнению Ващенко, лучшую динамику могут продемонстрировать акции сырьевого сектора, а аутсайдерами оказаться бумаги секторов здравоохранения, технологий и товаров длительного пользования.

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