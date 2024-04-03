"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций Home Depot Inc. до "продавать", сохранив целевую цену на уровне $280, что соответствует потенциалу снижения 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Слабые финансовые результаты и неустойчивый рынок недвижимости будут оказывать значительное давление на котировки компании. Наша оценка получена с использованием мультипликаторов P/E NTM и EV/EBITDA NTM относительно аналогов и целевой дивидендной доходности", - пишет аналитик Игнат Иванов.

Home Depot - крупнейший в мире розничный ритейлер товаров для дома. На конец 2023 ф. г. компания управляла в общей сложности 2335 розничными магазинами во всех штатах США, 10 канадских провинциях и Мексике.

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