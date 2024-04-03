Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг акций ДВМП на уровне "держать"

Инвестционный банк "Синара" сохраняет рейтинг акций ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ("ДВМП") на уровне "держать" и целевую цену в 107 руб. за штуку, сообщается в комментарии аналитика банка Матвея Тайца.

"ДВМП" отчиталось за 2023 год по РСБУ, показав чистую прибыль в размере 5,9 млрд руб., тогда как в 2022 году этот показатель был близок к нулю, - пишет эксперт. - Улучшить финансовый результат помогли сокращение убытка от продаж на 1,6 млрд руб. и рост доходов от участия в других организациях на 1,6 млрд руб. Компания отразила доход от возмещения ущерба в размере 81,5 млрд руб., одновременно списав те же 81,5 млрд руб. в качестве задолженности, не подлежащей взысканию. Эта новость может разочаровать тех, кто надеялся, что возмещение ущерба улучшит показатели "ДВМП", однако в нашей финансовой модели эти доходы не учитывались. Наш рейтинг - "держать", целевая цена - 107 руб. за акцию. Компания на данном этапе не намерена выплачивать дивиденды и нацелена на рост. "Росатом", ее контролирующий акционер с долей 92,5%, недавно объявил, что не планирует выкупать пакеты у миноритариев".

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