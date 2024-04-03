"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ВТБ с целевой ценой 0,033 рубля на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 42,3% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"ВТБ продемонстрировал в 2023 году уверенное восстановление финансовых показателей после провального для себя 2022 года, - пишет аналитик Игорь Додонов. - Начало этого года для банка оказалось не самым благоприятным, однако мы рассчитываем на улучшение ситуации в дальнейшем благодаря ожидаемому смягчению монетарной политики в стране и реализации новой стратегии, делающей основной упор на расширении розницы и экспансии в регионы. Из-за по-прежнему уязвимой капитальной позиции ВТБ, скорее всего, не сможет платить дивиденды в ближайшие годы, однако невысокая оценка по мультипликаторам, мы считаем, делает его акции заслуживающими внимания инвесторов".

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