Рынок акций РФ утром превысил 3390п по индексу МосБиржи, лидирует Аэрофлот

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост по большинству blue chips на фоне выросшей нефти (Brent превысила $89 за баррель) и дивидендных ожиданий, сдерживающим фактором выступает нисходящая коррекция на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи превысил 3390 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", ВТБ и ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3390,64 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1153,91 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,7%.

Доллар стоит 92,57 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,7%), ВТБ (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на рынок акций РФ в среднесрочной перспективе: апрель может оказаться позитивным месяцем, в котором индекс МосБиржи обновит свои 2-летние вершины. С технической точки зрения верхний уровень сопротивления находится в районе 3500-3600 пунктов, тогда как ближайшая поддержка - на отметке 3200 пунктов, полагают эксперты.

Объемы экспорта газа "Газпрома" в Европу выросли более чем на 25% с минимумов прошлой весны после нормализации котировок относительно спотовых цен Европы. Все же восстановление фактически произошло летом прошлого года. Акции "Газпрома" торгуются на уровне 4,1x по мультипликатору P/E на 2024 год, с премией 8% к долгосрочному среднему показателю, отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть стабильны после скачка вверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются преимущественно коррекционными. Цены на золото превышали $2300 за унцию после сильного землетрясения на Тайване.

Нефтяные котировки обновили максимумы с октября 2023 года на фоне рисков сокращения предложения на рынке, в том числе после новых атак украинских дронов на российские НПЗ. В среду инвесторы ожидают решения стран ОПЕК+ по квотам на II квартал, которые, скорее всего, останутся без изменений. Сигналы со стороны динамики запасов нефти при этом также поступают оптимистичные: отчет API показал их сокращение в США на прошлой неделе на 2,28 млн баррелей.

Индекс МосБиржи нацелился на достижение 3400 пунктов, причем индикатор вошел в зону краткосрочной перекупленности; ближайшей поддержкой в случае начала коррекции может стать отметка 3335 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит подъем, целевым уровнем является отметка 3400 пунктов. Накануне рост индекса поддержали подскочившие акции "Газпрома", в то же время бумаги "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка немного снизились, что настраивает на дальнейший рост российского рынка. "По-прежнему придерживаемся мнения, что ожидания рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам будут поддерживать акции банка", - отметил аналитик.

Накануне вечером на рынке выросли акции "Газпрома", прибавившие в итоге почти 4% и достигнув максимальной отметки с начала февраля. Причем каких-либо значимых новостей не появлялось. Не исключено, что ряд крупных инвесторов начал наращивать свои позиции в ожидании объявления дивидендов, а учитывая слабость котировок бумаг "Газпрома" в последние полтора года, это привело к заметному росту акций, считает аналитик.

Акции ВТБ, по словам аналитика, подскочили после новостей о том, что Минфин США снял санкции с немецкого банка OWH SE, который ранее входил в структуру ВТБ. Аутсайдерами выступили просевшие бумаги "Яндекса", которые с начала года выросли на 60%, тем самым полностью отыграв долгожданную реструктуризацию бизнеса. Сейчас можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, так как в ближайшие месяцы торги бумагами "Яндекса" должны встать на паузу. Это необходимо для обмена депозитарных расписок Yandex N.V. на акции российского МКПАО "Яндекс", напомнил Головинов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, максимальными темпами с начала марта.

Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании. При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказала она.

В Азии в среду также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,7%, немецкий DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в 2:58 МСК в среду у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $89,01 за баррель (+0,1% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $85,17 за баррель (+0,04% и +1,7% во вторник).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 МСК Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+16,6% и +14,3% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+10,9% и +9,4% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,3%).

Просели "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-7,5%), бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,3% и -5,5% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,64 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Полюс", 2,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,3 млрд рублей на акции "Аэрофлота").