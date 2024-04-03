.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром превысил 3390п по индексу МосБиржи, лидирует Аэрофлот
.
ГЛАВНОЕ
В феврале промпроизводство в РФ выросло на 8,5%
Рост промпроизводства в РФ в феврале ускорился до 8,5% после 4,6% в январе, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение показателя на 5,6%. За январь-февраль промпроизводство в РФ выросло на 6,6%
 
Эксперты предложили систему безопасных расчетов со странами-партнерами
Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) предложили механизм безопасных трансграничных расчетов, который позволит партнерам России избежать риска вторичных санкций. Концепцию презентовал руководитель...
 
Недобросовестные практики банков не меняются
В 2023 году на финансовом рынке РФ работала 361 кредитная организация и 132 страховые. В целом количество и банков, и страховщиков несколько сократилось за последние годы. Основная тематика недобросовестных практик финансовых организаций, с...
 
Доходы от приватизации за квартал вдвое превысили план на год
В 1-м квартале доходы от приватизации в бюджет составили 2,2 млрд рублей, что почти вдвое (+83%) больше заложенных на весь год 1,2 млрд рублей, сообщили "Известиям" в пресс-службе Росимущества. Согласно прогнозному плану по приватизации на 3 года,...
 
03 апреля 2024 года 11:44

Рынок акций РФ утром превысил 3390п по индексу МосБиржи, лидирует Аэрофлот

Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ утром в среду продолжил рост по большинству blue chips на фоне выросшей нефти (Brent превысила $89 за баррель) и дивидендных ожиданий, сдерживающим фактором выступает нисходящая коррекция на внешних фондовых площадках. Индекс МосБиржи превысил 3390 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота", ВТБ и ПАО "Полюс".

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3390,64 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1153,91 пункта (+0,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,7%.

Доллар стоит 92,57 рубля (-0,01 рубля).

Подорожали акции "Аэрофлота" (+5,7%), ВТБ (+2,7%), ПАО "Полюс" (+2,5%), Polymetal (MOEX: POLY) (+2,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +0,8% "префы"), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5% и +0,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,1%).

Аналитики "БКС Мир инвестиций" сохраняют позитивный взгляд на рынок акций РФ в среднесрочной перспективе: апрель может оказаться позитивным месяцем, в котором индекс МосБиржи обновит свои 2-летние вершины. С технической точки зрения верхний уровень сопротивления находится в районе 3500-3600 пунктов, тогда как ближайшая поддержка - на отметке 3200 пунктов, полагают эксперты.

Объемы экспорта газа "Газпрома" в Европу выросли более чем на 25% с минимумов прошлой весны после нормализации котировок относительно спотовых цен Европы. Все же восстановление фактически произошло летом прошлого года. Акции "Газпрома" торгуются на уровне 4,1x по мультипликатору P/E на 2024 год, с премией 8% к долгосрочному среднему показателю, отмечают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон в среду можно назвать умеренно негативным: цены на нефть стабильны после скачка вверх накануне, а настроения на мировых фондовых площадках остаются преимущественно коррекционными. Цены на золото превышали $2300 за унцию после сильного землетрясения на Тайване.

Нефтяные котировки обновили максимумы с октября 2023 года на фоне рисков сокращения предложения на рынке, в том числе после новых атак украинских дронов на российские НПЗ. В среду инвесторы ожидают решения стран ОПЕК+ по квотам на II квартал, которые, скорее всего, останутся без изменений. Сигналы со стороны динамики запасов нефти при этом также поступают оптимистичные: отчет API показал их сокращение в США на прошлой неделе на 2,28 млн баррелей.

Индекс МосБиржи нацелился на достижение 3400 пунктов, причем индикатор вошел в зону краткосрочной перекупленности; ближайшей поддержкой в случае начала коррекции может стать отметка 3335 пунктов, считает аналитик.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в среду продолжит подъем, целевым уровнем является отметка 3400 пунктов. Накануне рост индекса поддержали подскочившие акции "Газпрома", в то же время бумаги "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка немного снизились, что настраивает на дальнейший рост российского рынка. "По-прежнему придерживаемся мнения, что ожидания рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам будут поддерживать акции банка", - отметил аналитик.

Накануне вечером на рынке выросли акции "Газпрома", прибавившие в итоге почти 4% и достигнув максимальной отметки с начала февраля. Причем каких-либо значимых новостей не появлялось. Не исключено, что ряд крупных инвесторов начал наращивать свои позиции в ожидании объявления дивидендов, а учитывая слабость котировок бумаг "Газпрома" в последние полтора года, это привело к заметному росту акций, считает аналитик.

Акции ВТБ, по словам аналитика, подскочили после новостей о том, что Минфин США снял санкции с немецкого банка OWH SE, который ранее входил в структуру ВТБ. Аутсайдерами выступили просевшие бумаги "Яндекса", которые с начала года выросли на 60%, тем самым полностью отыграв долгожданную реструктуризацию бизнеса. Сейчас можно ожидать продолжения нисходящей коррекции, так как в ближайшие месяцы торги бумагами "Яндекса" должны встать на паузу. Это необходимо для обмена депозитарных расписок Yandex N.V. на акции российского МКПАО "Яндекс", напомнил Головинов.

В США во вторник индексы акций снизились на 0,7-1%, максимальными темпами с начала марта.

Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании. При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказала она.

В Азии в среду также наблюдалась негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1%, австралийский ASX Australia - на 1,4%, южнокорейский Kospi просел на 1,7%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,3%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE просели на 0,1-0,7%, немецкий DAX подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,2-0,3%).

Участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в 2:58 МСК в среду у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал.

На нефтяном рынке утром в среду цены стабилизировались после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $89,01 за баррель (+0,1% и +1,7% накануне), майская цена WTI - $85,17 за баррель (+0,04% и +1,7% во вторник).

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

В среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 МСК Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (MOEX: MFGS) (+16,6% и +14,3% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+10,9% и +9,4% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,8%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (+6,8%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (+5,8%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+5,3%).

Просели "префы" ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-7,5%), бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,3% и -5,5% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-4,7%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,5%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 18,64 млрд рублей (из них 2,39 млрд рублей пришлось на акции ПАО "Полюс", 2,32 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 2,3 млрд рублей на акции "Аэрофлота").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
03 апреля 2024 года 19:48
Рынок акций РФ в среду вырос к 3400п по индексу МосБиржи во главе с Русалом, Сбербанк обновил пик с января 2022г
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью (Brent превысила $89,5 за баррель), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3400 пунктов (максимум с февраля 2022 года), при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала (+6,9%), "Аэрофлота") (+4,7%) и ВТБ (+2,6%), а бумаги Сбербанка (+1,9%) обновили максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях.    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 19:43
Рубль растерял рост первой половины дня, по итогам среды не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов
Москва. 3 апреля. Доллар США понизился, евро отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к движению.    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 19:15
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 3 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 19:01
Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц - "Велес Капитал"
Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц, если сложности с расчетами за экспорт и возвратом валютной выручки удастся минимизировать, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Минфин...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 18:33
Потенциал роста котировок золота составляет 3% с текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"
Потенциал роста котировок золота составляет 3% с текущих уровней, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Спотовая цена золота выросла в 2023 году на 10%, и сегодня она продолжает обновлять исторические вершины, - пишут эксперты. - На цену желтого металла влияет множество факторов: повышенный...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 18:01
ЕЦБ может начать цикл смягчения ДКП в июне 2024г - Freedom Finance Global
ЕЦБ может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже в июне текущего года на фоне снижения инфляционных темпов в еврозоне, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Согласно пересмотренным данным статистического управления Евросоюза (Eurostat),...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 17:40
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента во вторник снизились на 4,9% на фоне удручающих объемов поставок в 1К24. Компания произвела более 433000 и поставила 387000 автомобилей - результаты оказались ниже...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 17:17
Freedom Finance Global рекомендует покупать акции SLB
eedom Finance Global рекомендует покупать акции SLB (ранее известная как Schlumberger) с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку на фоне нейтральной оценки сделки по покупке нефтесервисным гигантом конкурента ChampionX, сообщается в комментарии аналитика Сергея Пигарева. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 16:44
"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка против Газпрома"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка/ Шорт в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, с горизонтом инвестирования три месяца и целевой доходностью в размере 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "С открытия в начале февраля идея...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 16:17
Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Tesla до $174
eedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Tesla до $174 за штуку на горизонте года, исходя из обновленных прогнозов поставок и цен реализации моделей от менеджмента автопроизводителя, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова. Рекомендация для...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 15:48
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Смарттехгрупп
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, на фоне в целом нейтральных финансовых результатов эмитента за 2023 год, сообщается в комментарии аналитика Ольги...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 15:42
Рубль днем укрепляется к основным валютам на фоне уверенного роста цен на нефть
Москва. 3 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже днем в среду; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть.    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 15:27
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5170-5220п в среду - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5170-5220 пунктов на торгах в среду с преобладанием негативной динамики, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Полагаем, что волатильность может оказаться повышенной. Ориентируемся на...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 15:00
Акции Аэрофлота остаются спекулятивной историей - "Велес Капитал"
Акции "Аэрофлота" остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "Аэрофлота" в среду продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля...    читать дальше
.
03 апреля 2024 года 14:36
Возможный торговый диапазон для золота ближайшие месяцы - $2000-2300/унц. - Freedom Finance Global
Возможный торговый диапазон для золота ближайшие месяцы - $2000-2300 за тройскую унцию, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Начиная с середины февраля, золото прибавило в стоимости более 14%, устремившись к отметке $2300 за унцию. Главными причинами роста цен послужили...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.