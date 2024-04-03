"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Acuity Brands с целью $290

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Acuity Brands Inc. с целью $290 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,7%, стоп-приказ: $244, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Acuity Brands опубликует квартальный отчет в среду, 3 апреля. Аналитики ожидают роста выручки до $908,06 млн и прибыли на акцию $3,171. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага торгуется в рамках растущего тренда, двигаясь к верхней границы канала. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $244 риск на портфель составит 0,34%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,58", - отмечают в "Финаме".

Acuity Brands - поставщик решений в области освещения и управления зданиями со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия, компания присутствует в Северной Америке, а также в Европе и Азии.

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