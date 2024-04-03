Снижение продаж валюты в апреле не должно привести к устойчивому ослаблению рубля - банк "Санкт-Петербург"

Снижение продаж валюты в апреле не должно привести к устойчивому ослаблению рубля, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Ситуация на валютном рынке в целом остается стабильной, - пишут эксперты. - Курс USD/RUB находится у 92,6 руб./$1. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. Сегодня Минфин анонсирует апрельский объем операций с валютой по бюджетному правилу. Сильное наращивание покупок Минфином и, соответственно, снижение общих объемов продаваемой ЦБ валюты может привести к временному движению курса выше 93 руб./$1. Впрочем, в целом операции по бюджетному правилу нейтральны для рубля и просто компенсируют ожидаемый более высокий приток валюты. На этом фоне снижение продаж валюты в апреле само по себе не должно привести к устойчивому ослаблению рубля".

Цены на нефть во вторник продолжили активно расти. По мнению аналитиков банка, поддержку котировкам оказали геополитические новости, дополнительно повысившие риски перебоев в поставках, а оценки API указали на возобновившееся снижение запасов нефти в США. В среду утром фьючерсы Brent торгуются у $89,1/барр. "ОПЕК+ на сегодняшней встрече, вероятно, не анонсирует принципиальных изменений своих квот, но в целом риски снижения цен на нефть в рамках коррекции пока сохраняются". - прогнозируют в банке.

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