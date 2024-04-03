Бумаги X5 сохраняют долгосрочную инвестпривлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги X5 Retail Group сохраняют привлекательность для долгосрочных вложений, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций".

"Начало процесса судопроизводства (Минпромторг России подал иск о приостановке корпоративных прав голландской компании X5 Retail Group N.V. в отношении ее российской дочерней компании ООО "Корпоративный центр ИКС 5", которая управляет сетями магазинов "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") является положительным моментом, который должен способствовать переезду эмитента в российскую юрисдикцию и разморозить накопившиеся денежные средства для выплаты дивидендов собственникам. Однако на время урегулирования юридических вопросов повышается риск низкой ликвидности ценных бумаг в связи с приостановкой торгов расписками (с 4 апреля 2024 года)", - указывают эксперты в комментарии.

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