Ключевые события среды в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будет макростатистика в России, США, еврозоне и Китае:

- Индексы PMI для сектора услуг в США и Китае за март;

- Доклад Росстата "Социально-экономическое положение России";

- Оценка дополнительных нефтегазовых доходов в апреле от Минфина РФ;

- Индекс потребительских цен в еврозоне за март;

- Безработица в еврозоне в феврале;

- Заседание мониторингового комитета ОПЕК+;

- Еженедельный отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- Выступления представителей ФРС США.

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