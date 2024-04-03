"Мои Инвестиции" обновили топ-10 российских акций

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, включив в число фаворитов бумаги "РусАгро", а также исключив расписки Х5 Group.

Текущий состав топ-10 акций России: "РусАгро", "ЛУКОЙЛ", "Мечел" (прив.), "Московская биржа", Ozon, Сбербанк, "АЛРОСА", HeadHunter, "Яндекс" и Whoosh.

"С момента последнего обновления наша подборка выросла на 1% против роста индекса на 2%, - отмечают эксперты. - Мы добавляем депозитарные расписки "Русагро" - компания сохраняет сильные операционные тренды, ожидает редомициляцию и восстановление дивидендов. Мы исключаем депозитарные расписки Х5 Group ввиду прекращения торгов с 4 апреля 2024 года и запуска нового этапа изменения юридической структуры".

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