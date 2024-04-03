Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в среду, целевым уровнем является отметка 3400 пунктов, считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Подъем индекса во вторник произошел из-за подскочивших акций "Газпрома", в то же время бумаги "ЛУКОЙЛа" и Сбербанка немного снизились в цене, что настраивает на дальнейший рост российского рынка. По-прежнему придерживаемся мнения, что ожидания рекомендации набсовета Сбербанка по дивидендам будет поддерживать бумаги банка", - отмечает эксперт в комментарии.

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