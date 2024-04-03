Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xiaomi

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Xiaomi, сообщается в обзоре аналитиков.

"Компания сообщила, что в первые несколько дней после начала продаж электрического седана SU7 получила больше заказов на него, чем прогнозировала. Покупателям придется ожидать новые машины до семи месяцев. Новая SU7 стоимостью CNY215900 за базовую модель напрямую конкурирует с Tesla и BYD. Кроме того, любопытно понаблюдать за тем, насколько успешно модель Xiaomi сможет конкурировать с ними. Новость позитивна на краткосрочном горизонте, однако в дальнейшем эмитенту придется столкнуться с высокой конкуренцией", - пишут эксперты.

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