Диапазон 91,5-93,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность - ПСБ

Торговый диапазон пары доллар/рубль в 91,5-93,5 руб./$1, вероятно, сохранит свою актуальность и в середине текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Несмотря на некоторое снижение торговой активности в первые дни апреля, вызванное в первую очередь сокращением продаж со стороны экспортеров. естественное после налогового периода, курсы доллара и юаня не показывают значимых отклонений от уровней закрытия пятницы. Стабильности на валютном рынке, ослабляя спекулятивный спрос на валюты, способствуют достаточно благоприятная обстановка на товарных рынках. Причем оживление спроса наблюдается не только на драгоценные металлы и нефть, но и в промышленных металлах, - пишет эксперт в обзоре. - Отмечу, что начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт это выступает поддерживающим фактором для рубля и позволяет рассчитывать, что курс доллара в апреле перейдет к проторговке диапазона 91-95 руб./$1, тяготея к концу месяца к его нижней части".

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