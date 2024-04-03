.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Диапазон 91,5-93,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность - ПСБ
.
03 апреля 2024 года 09:51
Диапазон 91,5-93,5 руб./$1 пока сохраняет актуальность - ПСБ
Торговый диапазон пары доллар/рубль в 91,5-93,5 руб./$1, вероятно, сохранит свою актуальность и в середине текущей недели, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "Несмотря на некоторое снижение торговой активности в первые дни апреля, вызванное в первую очередь сокращением продаж со стороны экспортеров. естественное после налогового периода, курсы доллара и юаня не показывают значимых отклонений от уровней закрытия пятницы. Стабильности на валютном рынке, ослабляя спекулятивный спрос на валюты, способствуют достаточно благоприятная обстановка на товарных рынках. Причем оживление спроса наблюдается не только на драгоценные металлы и нефть, но и в промышленных металлах, - пишет эксперт в обзоре. - Отмечу, что начинающийся второй квартал сезонно благоприятен для сырьевых активов. Наряду с обязательной реализацией валютной выручки экспортерами и сезонным ослаблением спроса на импорт это выступает поддерживающим фактором для рубля и позволяет рассчитывать, что курс доллара в апреле перейдет к проторговке диапазона 91-95 руб./$1, тяготея к концу месяца к его нижней части". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
.
03 апреля 2024 года 19:48
Рынок акций РФ в среду вырос к 3400п по индексу МосБиржи во главе с Русалом, Сбербанк обновил пик с января 2022г
Москва. 3 апреля. Рынок акций РФ в среду сохранил оптимистичный настрой вместе с растущей нефтью (Brent превысила $89,5 за баррель), а также на фоне улучшения внешней фондовой конъюнктуры. Индекс МосБиржи поднялся вплотную к рубежу 3400 пунктов (максимум с февраля 2022 года), при этом лидерами роста выступили бумаги "Русала (+6,9%), "Аэрофлота") (+4,7%) и ВТБ (+2,6%), а бумаги Сбербанка (+1,9%) обновили максимум с января 2022 года на дивидендных ожиданиях. читать дальше
.03 апреля 2024 года 19:43
Рубль растерял рост первой половины дня, по итогам среды не изменился к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов
Москва. 3 апреля. Доллар США понизился, евро отыграл потери первой половины дня и перешел к повышению на Московской бирже по итогам среды; рубль не изменился к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах и в ожидании новых стимулов к движению. читать дальше
.03 апреля 2024 года 19:15
Москва. 3 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.03 апреля 2024 года 19:01
Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц - "Велес Капитал"
Увеличение покупок валюты Минфином не повлияет на динамику рубля в ближайший месяц, если сложности с расчетами за экспорт и возвратом валютной выручки удастся минимизировать, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. Минфин... читать дальше
.03 апреля 2024 года 18:33
Потенциал роста котировок золота составляет 3% с текущих уровней, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиций". "Спотовая цена золота выросла в 2023 году на 10%, и сегодня она продолжает обновлять исторические вершины, - пишут эксперты. - На цену желтого металла влияет множество факторов: повышенный... читать дальше
.03 апреля 2024 года 18:01
ЕЦБ может начать цикл смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) уже в июне текущего года на фоне снижения инфляционных темпов в еврозоне, говорится в обзоре аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. "Согласно пересмотренным данным статистического управления Евросоюза (Eurostat),... читать дальше
.03 апреля 2024 года 17:40
Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Tesla, сообщается в обзоре аналитиков. "Котировки бумаг эмитента во вторник снизились на 4,9% на фоне удручающих объемов поставок в 1К24. Компания произвела более 433000 и поставила 387000 автомобилей - результаты оказались ниже... читать дальше
.03 апреля 2024 года 17:17
eedom Finance Global рекомендует покупать акции SLB (ранее известная как Schlumberger) с прогнозной стоимостью на уровне $60 за штуку на фоне нейтральной оценки сделки по покупке нефтесервисным гигантом конкурента ChampionX, сообщается в комментарии аналитика Сергея Пигарева. Настоящее сообщение... читать дальше
.03 апреля 2024 года 16:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Сбербанка/ Шорт в акциях "Газпрома", открытую 6 февраля 2024 года, с горизонтом инвестирования три месяца и целевой доходностью в размере 15%, сообщается в обзоре инвесткомпании. "С открытия в начале февраля идея... читать дальше
.03 апреля 2024 года 16:17
eedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Tesla до $174 за штуку на горизонте года, исходя из обновленных прогнозов поставок и цен реализации моделей от менеджмента автопроизводителя, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Дмитрия Позднякова. Рекомендация для... читать дальше
.03 апреля 2024 года 15:48
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney, на фоне в целом нейтральных финансовых результатов эмитента за 2023 год, сообщается в комментарии аналитика Ольги... читать дальше
.03 апреля 2024 года 15:42
Москва. 3 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно снижаются на Московской бирже днем в среду; рубль дорожает к бивалютной корзине на фоне уверенного роста цен на нефть. читать дальше
.03 апреля 2024 года 15:27
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5170-5220 пунктов на торгах в среду с преобладанием негативной динамики, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. "Полагаем, что волатильность может оказаться повышенной. Ориентируемся на... читать дальше
.03 апреля 2024 года 15:00
Акции "Аэрофлота" остается спекулятивной историей без надежд на возвращение к выплатам дивидендов в ближайшие месяцы, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. "Акции "Аэрофлота" в среду продолжали спекулятивный рост, обновили очередной максимум с февраля... читать дальше
.03 апреля 2024 года 14:36
Возможный торговый диапазон для золота ближайшие месяцы - $2000-2300 за тройскую унцию, считает аналитик Freedom Finance Global Виталий Кононов. "Начиная с середины февраля, золото прибавило в стоимости более 14%, устремившись к отметке $2300 за унцию. Главными причинами роста цен послужили... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.