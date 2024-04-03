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03 апреля 2024 года 09:41

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 3 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник, причем их снижение стало максимальным с начала марта. Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе (ФРС) потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось ранее. Аналитики JPMorgan Chase предупредили, что усиливающиеся расхождения между динамикой рынка акций США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой ставки ФРС являются тревожным сигналом. Рынок вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря расчетам на смягчение политики Федрезерва, несмотря на то, что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании. При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказал она.

Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Подъем показателя был зафиксирован впервые за три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным The Wall Street Journal.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах в среду вслед за спадом Уолл-стрит накануне. Кроме того, участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3 балла, произошедшего в 2:58 мск среды у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал. На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%. Значение японского Nikkei 225 уменьшилось по итогам торгов почти на 1%. Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,4%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Вместе с тем цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $88,96 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 1,7%, до $88,92 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,04%, до $85,12 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 1,7%, до $85,15 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Между тем в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 мск Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 2 апреля выросла в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,831 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,112 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник вырос всего на 0,02% и составил 105,76 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,04%, поднявшись до 893,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "ГК Самолет БО-П10" (+0,34%), "Мэйл.Ру Финанс-001Р-01" (+0,18%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,38%), "НоваБев Групп БО-П05" (-0,29%) и "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что МФК "Мани капитал" завершила размещение 3-летних облигаций серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне - 23% годовых, 7-12-го купонов - 20% годовых, 13-18-го купонов - 17% годовых, 19-36-го купонов - 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 32-36-го купонов, в результате дюрация займа составит около 2,2 года.

АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) увеличило объем размещения 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии 001P-04 с "не менее 5 млрд рублей" до 10 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 15,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 16,65% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 15,95% годовых. Техразмещение запланировано на 5 апреля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.

ООО "Газпром капитал" зафиксировало объем размещения 5-летних облигаций серии БО-002Р-14 на уровне 20 млрд рублей и установило финальный ориентир спреда к RUONIA в размере 130 базисных пунктов. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 2 апреля. Техразмещение запланировано на 9 апреля. Выпуск будет размещаться в рамках второй программы биржевых облигаций компании серии 002Р на 500 млрд рублей. В рамках программы размещены 12 выпусков бондов на 425 млрд рублей, все с привязкой к RUONIA.

ВЭБ 4 апреля с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на 8-летние облигации серии ПБО-002Р-40 объемом не менее 50 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и квартальными. Ориентир спреда к RUONIA - не более 150 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 9 апреля.

ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (прежнее название - ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES)) установило ставку 24-25-го купонов облигаций 21-й серии на уровне 12% годовых. Компания разместила 15-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в октябре 2012 года по ставке 8,75% годовых. Купоны полугодовые, ставка текущего - 7,4% годовых. По выпуску предстоит оферта с исполнением 17 апреля.

АО "Ситиматик - Нижний Новгород" (ранее - АО "Управление отходами-НН") изменило порядок расчета последующих купонов облигаций 1-й серии. Согласно изменениям, действующий 16-й купонный период (с 11 апреля 2023 года) будет действовать до погашения займа и разделится на два расчетных периода. Ставка по 1-му расчетному периоду (с 11 апреля 2023 года по 10 апреля 2024 года) сохранится и составит 11,5% годовых, ставка 2-го расчетного периода (с 10 апреля 2024 года по 20 декабря 2036 года) составит 0,1% годовых. Компания разместила выпуск на 1 млрд рублей в июне 2012 года, а в июле 2016 года доразместила выпуск на 150 млн рублей. В июне 2022 года эмитент продлил срок обращения выпуска на 14 лет, с 10 до 24 лет (8942 дней). Таким образом, дата погашения выпуска с 15 июня 2022 года перенеслась на 20 декабря 2036 года. При продлении срока обращения количество купонов с 14 увеличивалось до 29, а ставку 15-29-го купонов планировалось определять по формуле: ключевая ставка ЦБ, действующая на дату расчета величины очередной ставки купона, плюс 4% годовых. Других выпусков облигаций компании в обращении нет.

ООО "Правоурмийское" выкупило по оферте 33 тыс. 700 облигаций серии БО-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 1,12% займа. Девятилетний выпуск облигаций на 3 млрд рублей был размещен в марте 2019 года по ставке 9,5% годовых. Ставки 11-14-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 0,5% годовых, на дату начала купонного периода. Таким образом, ставка текущего, 11-го, купона составляет 16,5% годовых.

ПАО "Транснефть" (MOEX: TRNF) приняло решение досрочно погасить биржевые облигации серии БО-07 объемом 17 млрд рублей. Погашение состоится 17 апреля, в дату окончания 14-го купонного периода. Десятилетний выпуск облигаций на 17 млрд рублей эмитент разместил в апреле 2017 года по ставке полугодового купона 8,75% годовых до планируемой оферты с исполнением 19 апреля 2024 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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