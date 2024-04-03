Снижение фондовых индексов США во вторник было максимальным с начала марта

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник. Рынки акций крупнейших стран АТР снижаются в среду. Нефть стабильна в среду утром.

Американские фондовые индексы завершили "в минусе" торги во вторник, причем их снижение стало максимальным с начала марта.

Сильные экономические данные и ралли на сырьевом рынке спровоцировали опасения, что Федеральной резервной системе потребуется удерживать процентные ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, сообщает MarketWatch.

Ранее аналитики JPMorgan Chase предупредили, что усиливающиеся расхождения между динамикой рынка акций США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой ставки ФРС являются тревожным сигналом. Рынок вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря расчетам на смягчение политики Федрезерва, несмотря на то что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.

Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила во вторник, что ФРС может снизить процентные ставки в этом году, но не на майском заседании.

При этом она вновь предостерегла от слишком быстрого сокращения стоимости заимствований. "На данный момент, я думаю, более значительный риск состоит в том, чтобы начать снижать ставку слишком рано", - сказал она.

Количество открытых вакансий в США в феврале увеличилось на 8 тыс. и составило 8,756 млн, сообщило министерство труда. В январе, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 8,748 млн, а не 8,863 млн, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 8,75 млн с предварительно заявленного январского уровня, сообщает Trading Economics.

Заказы промышленных предприятий США в феврале выросли на 1,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило министерство торговли. Подъем показателя был зафиксирован впервые за три месяца. Эксперты в среднем прогнозировали повышение на 1%, по данным The Wall Street Journal.

Цена акций Tesla (SPB: TSLA) снизилась за день на 4,9%, поскольку результаты компании за первый квартал разочаровали инвесторов. Она поставила на мировой рынок 386,81 тыс. электромобилей против 484,507 тыс. кварталом ранее. Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали, что поставки составят 457 тыс. машин.

Бумаги Rivian (SPB: RIVN) подешевели на 5,2%. Производитель электромобилей также сократил поставки в январе-марте на 3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

PVH Corp. (SPB: PVH), владеющая рядом известных брендов одежды, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале 2023 финансового года (завершился 14 февраля) почти вдвое, при этом ее выручка практически не изменилась. Однако компания предупредила, что ожидает снижения продаж в начавшемся фингоду, отметив "сложный макроэкономический фон". Котировки ее акций рухнули на 22,2%.

Кроме того, существенно опустилась стоимость бумаг страховщиков: Humana Inc. (SPB: HUM) - на 13,4%, UnitedHealth Group (SPB: UNH) - на 6,4%, CVS Health Corp. (SPB: CVS) - на 7,2%. Причиной этого стала новость о том, что государственные выплаты в рамках программы медицинского страхования Medicare увеличатся в среднем на 3,7% с 2024 года, в то время как аналитики ожидали более значительного повышения.

Цена акций SLB (SPB: SLB) (бывшая Schlumberger) снизилась на 1%. Нефтесервисная компания договорилась о покупке ChampionX Corp. примерно за $7,8 млрд. Котировки бумаг ChampionX, которая разрабатывает технологии в сфере бурения, подскочили на 10,4%.

Акции Estee Lauder Cos. (SPB: EL) подорожали на 0,5% - до $152,77. Аналитики Citi улучшили рекомендацию для них до "покупать" с "нейтрально", целевой уровень котировок - до $175 со $160.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 396,61 пункта (на 1%) и составил 39170,24 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 за день снизилось на 37,96 пункта (на 0,72%) - до 5205,81 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 156,38 пункта (на 0,95%) и составил 16240,45 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах в среду вслед за спадом Уолл-стрит накануне.

Кроме того, участники рынков следят за ситуацией вокруг землетрясения магнитудой 7,3, произошедшего в 2:58 мск среды у побережья Тайваня. Trading Economics называет это землетрясение самым мощным в истории острова как минимум за последние 25 лет. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) (TSMC) и United Microelectronics приостановили работу некоторых заводов и эвакуировали персонал.

Китайский индекс Shanghai Composite снижается на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 0,9%.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют акции CITIC, дешевеющие на 5,9%.

Также значительно снижается капитализация Li Auto (SPB: LI) (-4,2%), JD Health International (-4%), Alibaba (SPB: BABA) Health Information Technology (-3,3%), Longfor Group Holdings, Xiaomi (SPB: 1810) (-3,1% у обеих), Haidilao International Holding (-3%), ENN Energy Holdings (-2,9%) и Lenovo (-2,6%).

Бумаги Xinyi Glass Holdings дорожают на 5,2%, China Hongqiao Group - на 3,9%, Zijin Mining Group - на 2,2%, China Resources Mixc Lifestyle Services и Link Real Estate Investment Trust - на 1,7%, China Mengniu Dairy - на 1,5%.

Значение японского Nikkei 225 уменьшается на 0,7%.

Заметнее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Shimizu (-9,5%).

Рыночная стоимость Nintendo снижается на 4,8%, Dentsu - на 3,6%, Ebara - на 3,3%, Fast Retailing - на 3,2%, Trend Micro и Odakyu Electric Railway - на 2,9%, Eisai - на 2,6%, Keyence - на 2,5%.

Капитализация Itochu увеличивается на 6,8%, Tokyo Gas - на 4,3%, Sumitomo Pharma - на 4%, DIC Corp.- на 3,6%, Dowa Holdings - на 3,3%, Inpex и Taiheiyo Cement - на 3,1%.

Южнокорейский индекс Kospi опускается на 1,4%.

Бумаги Samsung Electronics дешевеют на 0,6%, Hyundai Motor - на 1,6%, Posco - на 2,6%, Korean Air Lines - на 0,9%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 1,3%.

Капитализация Rio Tinto повысилась на 0,4%, BHP - снизилась на 0,6%.

Цены на нефть стабильны утром в среду после обновления октябрьских максимумов накануне.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 мск составляет $88,97 за баррель, что на $0,05 (0,06%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $1,5 (1,7%), до $88,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $0,04 (0,05%), до $85,11 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на $1,44 (1,7%), до $85,15 за баррель.

Обе марки накануне обновили максимумы с 27 октября прошлого года. Этому в том числе способствовало усиление геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске.

Между тем в среду состоится заседание мониторингового комитета ОПЕК+. По его итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Кроме того, в 17:30 мск Минэнерго США опубликует еженедельный доклад о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Обнародованные накануне данные Американского института нефти (API) показали падение нефтяных резервов на неделе, завершившейся 29 марта, на 2,286 млн баррелей.