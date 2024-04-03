Инвесторам стоит сохранять фокус на корпоративные флоатеры - ПСБ

Инвесторам стоит сохранять фокус на корпоративные флоатеры до появления более четких сигналов ЦБ РФ о готовности снижать ключевую ставку (в моменте доходность составляет выше 17% годовых), говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Продажи госбумаг во вторник усилились - доходность индекса RGBI выросла на 6 б.п. - до 13,43% годовых, обновив максимум с 2022 года. Как мы отмечали ранее, беспокойство инвесторов вызывают программа заимствований Минфина, а также отсутствие четкого сигнала ЦБ по снижению ключевой ставки", - отмечает эксперт.

"Минфин объявил на среду два аукциона - классический 5-летний выпуск 26242 и инфляционный линкер 52005. Министерство решило сократить срочность предлагаемого выпуска с фиксированным купоном при негативной рыночной конъюнктуре, однако это вряд ли кардинально сможет выплавить ситуацию - из 1 трлн руб. на второй квартал только 30% будет приходиться на бумаги срочностью до 10 лет. Спрос на линкер ожидаем низкий - при крайне высокой реальной ключевой ставке (более 6%) интересно выглядят флоатеры, которые Минфин не готов размещать", - пишет Грицкевич в материале.

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