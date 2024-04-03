Потенциал роста индекса Мосбиржи еще не исчерпан - БКС Экспресс

Потенциал движения вверх индекса Мосбиржи еще не исчерпан, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Индекс Мосбиржи вновь переписал двухлетние максимумы, рынок достиг уровней 21 февраля 2022 года. Обороты свыше 100 млрд руб., что лишь подтверждает силу тренда и отражает покупательный настрой. Наш базовый сценарий реализуется, годовой таргет 3650 пунктов сохраняется. Факторами привлекательности рынка акций выступают закрытость финансовой системы при одновременном избытке ликвидности и нехватке инвестиционных альтернатив, высокие дивидендные ожидания, бум IPO, вероятность достижения ключевой ставкой ЦБ максимумов и вариант смены цикла денежно-кредитной политики во II полугодии", - пишет аналитик в обзоре.

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