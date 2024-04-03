"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Power Assets

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" и прогнозную стоимость на уровне 51 гонконгского доллара (HKD) за штуку для акций Power Assets Holdings, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Стабильность дивидендных выплат и финансовых показателей делает бумаги эмитента отличным защитным вложением в условиях глобальной неопределенности", - указывает эксперт.

Power Assets Holdings - транснациональный холдинг, управляющий энергетическими активами в КНР, Европе, Канаде, Австралии, Новой Зеландии и Таиланде. Компания является частью одного из крупнейших гонконгских конгломератов CK Hutchinson Holdings.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.