Рынок акций РФ превысил 3370п по индексу МосБиржи, лидировали золотодобытчики и "Русснефть"

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ во вторник консолидировался при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом фактором поддержки выступала дорожающая нефть (Brent протестировала $89 за баррель). Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 3370 пунктов, обновив максимум с февраля 2022 года, в лидерах роста выступили бумаги золотодобывающих компаний Polymetal (+5%) и ПАО "Полюс" (+3,9%) на фоне рекордных цен на золото. Во "втором эшелоне" лидировали на высоких оборотах бумаги "Русснефти" (+16,5%), обновившие максимум с января 2021 года.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3371,29 пункта (+0,2%, пик сессии - 3375,69 пункта), индекс РТС - 1147,95 пункта (+0,01%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 92,51 рубля (+0,37 рубля).

Подорожали акции Polymetal (+5%), ПАО "Полюс" (+3,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,1% "префы").

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -0,8% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,7%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-1,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-1,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник символически обновил максимум с февраля 2022 года по индексу МосБиржи, хотя большую часть дня консолидировался недалеко от достигнутых рубежей. Цены на нефть Brent нацелились на $90 за баррель, рубль понес потери к доллару и евро.

Внешний фон ухудшился из-за "ястребиных" заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла, который дал понять, что регулятор не будет спешить со снижением ставок. Индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны за март превысил прогноз, однако уступил февральскому показателю.

В среду будут опубликованы предварительный ИПЦ еврозоны и индексы деловой активности (PMI) в секторе услуг США и КНР за минувший месяц. На среду также запланировано заседание мониторингового комитета ОПЕК+ - ожидается, картель подтвердит свою приверженность текущей политике. Финансовую отчетность по МСФО в середине недели представит "КарМани". Также в среду последний день торгуются расписки X5 Group перед приостановкой операций. Прогноз по индексу МосБиржи на 3 апреля - 3300-3400 пунктов, считает Бахтин.

По оценке ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, высокие цены на сырье, особенно на нефть и золото, способствуют усилению интереса инвесторов к покупке российских акций. Положительный фон продолжают создавать корпоративные новости и ожидания дивидендов.

В лидеры роста во вторник благодаря позитивной динамике в ценах на углеводородное сырье вышла "Русснефть", в аутсайдеры в рамках коррекции попала АФК "Система". Нефть Brent впервые с начала года превышала отметку $89 за баррель, отреагировав на оптимистичные прогнозы Всемирного банка относительно роста экономики Китая в текущем году. Золото по этим же причинам выросло в цене и обновило исторический максимум. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 3 апреля - диапазон 3300-3400 пунктов, считает Мильчакова.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, российский рынок акций во вторник к окончанию основных торгов смог подрасти, но ощущал неуверенность у новых локальных максимумов.

Акции "Русснефти" подскочили до максимума с января 2021 года, продолжая ралли последних сессий без очевидных фундаментальных сигналов. Расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+9,4%) продолжили обновление исторических максимумов перед выходом 8 апреля операционных и финансовых результатов по МСФО за 2023 год. В середине марта компания также объявила о завершении процесса редомициляции с Кипра в СЭЗ Абу-Даби. Рынок, очевидно, не исключает выплаты дивидендов, отметила аналитик.

Акции золотодобывающих компаний устремились к новым локальным вершинам вместе с ценами на золото, которые во вторник обновили исторический максимум и достигли $2297,9 за унцию. Акции ПАО "Полюс" продолжают движение к целевой цене 14163 руб. (потенциал роста от текущих значений 10%), бумаги "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,2%) еще в марте пробили среднесрочный нисходящий тренд и поднялись до максимумов с октября 2023 года. На данный момент "Селигдар" представил финансовую отчетность по РСБУ за 2023 год, согласно которой увеличил чистую прибыль до 14,4 млрд руб. с 2,2 млрд руб. годом ранее в основном за счет "прочих доходов". В то же время за 9 месяцев 2023 года был получен убыток по МСФО в размере 8,96 млрд руб. из-за потерь по курсовым разницам. Для прояснения перспектив дивидендов "Селигдара" стоит дождаться полной годовой отчетности по МСФО, но можно предположить, что итоговые выплаты, так же как и промежуточные, наверняка будут ниже средней доходности в РФ, а их ожидания могут подстегнуть главным образом спекулятивный рост бумаг, полагает Кожухова.

Из новостей по Qiwi (MOEX: QIWI) (+3,8%) во вторник можно отметить отказ АСВ судом РФ в аресте акций Qiwi в качестве обеспечительной меры по иску к собственникам компании. Акции "НОВАТЭКа" оказались под нисходящим давлением после сообщений о приостановке производства СПГ компанией на проекте "Арктик СПГ-2" из-за санкций и отсутствия танкеров.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, давление на европейский рынок оказали слабые макроэкономические данные: индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии в марте опустился до 41,9 пункта, по всей еврозоне индекс снизился до 46,1 пункта.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на недельном графике обновил локальные максимумы. Если рост в ближайшие торговые сессии продолжится, то индекс может обновить уровни февраля 2022 года, полагает Иванов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник на Мосбирже приостановлены торги акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN) в рамках процедуры дробления бумаг с коэффициентом 1:100; торги возобновятся 8 апреля. Дробление бумаг ГМК может придать импульс росту котировок акций "Норникеля" после возобновления торгов.

Президент России поручил правительству РФ разработать до 1 сентября нацпроект, в котором предусматривается, что темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения в 2025-2030 годах в два раза превысят темпы роста ВВП, напомнили эксперты. На финансирование этой цели планируется направить из бюджета 700 млрд руб. В этой связи позитивная динамика в акциях IT-компаний может продолжиться в ближайшее время. Акции "Ростелекома" также могут получить поддержку от позитивной динамики в IT-секторе, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,4%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,5-1,1%) и США (индексы к 18:50 МСК потеряли 1-1,4% во главе с Nasdaq).

Гонконгский рынок, открывшийся после длительных праздников, уверенно вырос, отыгрывая опубликованные в выходные данные об увеличении промышленной активности в Китае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов впервые за пять месяцев.

На нефтяном рынке во вторник цены растут на фоне усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает MarketWatch.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $88,66 за баррель (+1,4% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $84,94 за баррель (+1,5% и +0,7% в понедельник).

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти. Это привело к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита на мировом рынке, отмечает Trading Economics.

Кроме того, нефтяной рынок ждет новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Очередная встреча пройдет в среду, по ее итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Русснефти" (+16,5%, до 241,6 рубля) при объеме торгов более 15,08 млрд рублей. Компания сообщила о проведении 8 апреля заседания совета директоров (наблюдательного совета).

Также выросли "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+9,9%), акции ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (+9,9% и +9,8% "префы"), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), расписки Globaltrans (+9,4%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+7,6% и +21,2% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,9%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DMOB) (MOEX: DELI) (+4,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+4,6%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+4,3%).

Арбитражный суд Москвы отказал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в аресте акций АО "Киви", принадлежащих Qiwi plc (+3,8%) или Fusion Factor Fintech Limited, в качестве обеспечительной меры по иску к владельцам Киви банка, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда. ЦБ РФ 21 февраля отозвал лицензию у Киви банка на осуществление банковских операций. В Киви банке сейчас действует временная администрация, ее функции возложены на АСВ.

Подешевели акции ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (-6,1%), ПАО "Газпром газораспределение Ростов-на-Дону" (MOEX: RTGZ) (-5,3%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-4,3%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-3,3%), ПАО "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-3%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2023 г. составила 4,6 млрд руб. против убытка в 20,2 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 20,5%, до 60,8 млрд руб. Операционные расходы снизились на 29,6%, до 52,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщила компания. Из чистой прибыли за 2023 год 149,3 млн руб. будет направлено на пополнение средств резервного фонда и 174,7 млн руб. - на покрытие накопленного убытка, говорится в сообщении.

По итогам 2022 года "ЭЛ5-Энерго" также не выплачивала дивиденды. В начале 2022 г. "ЭЛ5-Энерго" сообщала, что в рамках нового бизнес-плана совет директоров компании будет воздерживаться от рекомендаций по дивидендам до достижения оптимальной долговой нагрузки.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-0,9%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд рублей, что на 77% больше показателя 2022 года, говорится в сообщении компании. EBITDA повысилась на 44% - до 4,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 80,21 млрд рублей (из них 16,46 млрд рублей пришлось на акции "Яндекса", 6,91 млрд рублей на бумаги АФК "Система" и 6,56 млрд рублей на акции "ТКС Холдинга").