Рубль во вторник умеренно подешевел к основным валютам на фоне нейтральной новостной повестки и увеличения активности участников рынка

Москва. 2 апреля. Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли на Московской бирже по итогам торгов во вторник; рубль подешевел к бивалютной корзине на фоне увеличения активности участников рынка после того, как все ранее ушедшие на пасхальные каникулы мировые биржи возобновили работу.

Курс доллара США составил 92,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 43,5 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,55 руб./EUR1, подорожав на 45 копеек. Ранее в ходе торгов евро опускался ниже 99 руб. впервые с 12 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 44,18 копейки, до 95,72 руб. Курс китайского юаня подрос на 3,5 копейки - до 12,72 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно подешевел к основным валютам по итогам торгов вторника на фоне отсутствия ярких внутренних новостей, способных оказать влияние на его динамику, и общего увеличения активности участников рынка после того, как все ранее ушедшие на пасхальные каникулы мировые биржи возобновили работу. Так, с сегодняшнего дня торги возобновили биржи Европы, Австралии, Гонконга и Новой Зеландии, в понедельник - биржи США.

Внимание трейдеров всех ведущих мировых рынков на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу, так как он может дополнительно прояснить перспективы денежно-кредитной политики американского центробанка. Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.

Участники рынка продолжают анализировать выступления представителей Федеральной резервной системы (ФРС). На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок. Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки, сказал он в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско. При этом он повторил, что Федрезерв хочет быть более уверенным в том, что инфляционное давление ослабевает, прежде чем снижать ставку. "Работа ФРС еще не завершена, наша цель - инфляция 2%", - сообщил Пауэлл.

"Я не думаю, что со временем ставки вернутся к ультранизким уровням", которые держались на протяжении почти десятилетия после финансового кризиса в 2008 году, сказал он. Нет никаких оснований полагать, что существуют повышенные риски рецессии в американской экономике, отметил глава ФРС, добавив, что есть шанс замедлить инфляцию, не навредив экономике. Также он сказал, что ситуация в банковской отрасли страны в настоящее время хорошая, сообщает MarketWatch.

Как сообщил "Интерфаксу" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, во вторник рубль терял позиции к доллару и евро, при этом к евро рубль рос при открытии основной сессии - утром пара "евро-рубль" отступала ниже отметки 99 руб./EUR1. "Разнонаправленная динамика рубля к американской и европейской валютам была связана с локальным усилением доллара на фоне ястребиных сигналов ФРС и позитивных статданных по экономике США. Поддержка рубля могла усилиться за счет более высоких цен на нефть, установившихся в марте. Ценовые изменения в нефти с временным лагом транслируются в курс. Вероятно, именно это помогает рублю относительно спокойно проходить через обычно непростой период сразу после налогового периода. Завтра Центробанк огласит объем продаж валюты на апрель. Интервенции регулятора вместе с мерами валютного контроля и эффектом высоких ставок продолжают работать на стабилизацию рублевого курса. Краткосрочно доллар может сохранить движение в пределах 91-93 руб., евро - вновь тяготеть к 100", - говорит Бахтин.

"Рубль поначалу укреплялся, евро даже обновил трехнедельный минимум, опустившись чуть ниже 99 руб. из-за ослабления на мировом рынке. (. . .) Однако во второй половине торгов рубль вернулся к негативной тенденции. Разнонаправленная динамика рубля сохраняется на фоне сбалансированности спроса на иностранную валюту и ее предложения. Данное равновесие поддерживается произошедшим за последние месяцы ростом мировых цен на сырьевые товары. Это компенсирует сокращение физического объема российского экспорта, вызванное санкциями и геополитикой. К тому же данные факторы уменьшают и спрос на импорт вместе с жесткими денежно-кредитными условиями. Нарушить этот баланс способно усиление или ослабление даже одного из ключевых драйверов курса рубля - как со стороны спроса на иностранную валюту, так и со стороны предложения. Однако этот процесс вряд ли будет быстрым, учитывая временной лаг, с которым внешнеторговые факторы влияют на платежный баланс и приток инвалюты в страну", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть эталонных марок растут во вторник на фоне усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, сообщает MarketWatch.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 МСК составляли $88,71 за баррель, что на 1,5% выше уровня на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,55% - до $85 за баррель.

Последний раз обе марки завершали торги выше текущих уровней в октябре прошлого года.

Поддержку рынку оказало также сообщение о том, что мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти. Это привело к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита на мировом рынке, отмечает Trading Economics.

Кроме того, нефтяной рынок ждет новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+. Очередная встреча пройдет в среду, по ее итогам, вероятнее всего, будет объявлено о сохранении действующих ограничений добычи.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 3 апреля на 23,4 копейки, до 92,5254 руб./$1, и уменьшил курс евро на 15,45 копейки, до 99,4116 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи во вторник увеличился на 19,29 копейки по отношению к понедельнику и составил 92,4768 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 22,1 копейки, увеличившись до 92,5231 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 226,333 млн, из которых $225,506 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 827 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Московская биржа не проводила в пятницу и понедельник торги контрактами по евро расчетами "сегодня" из-за пасхальных выходных. Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" уменьшился во вторник относительно прошлого четверга на 14,94 копейки, до 99,3377 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" снизился относительно понедельника на 10,37 копейки, до 99,4385 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR387,265 млн, из которых EUR111,412 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR275,853 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Банк России во вторник, 2 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 510 млрд рублей (при лимите 3 трлн 510 млрд рублей и спросе 3 трлн 543,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 марта, банки разместили 2 трлн 124,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали во вторник смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 1 апреля упала на 36 базисных пунктов - до 15,63% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц осталась во вторник на прежнем уровне - 15,71% годовых, на 3 месяца - повысилась на 1 базисный пункт - до 15,97% годовых, срочная версия ставки на шесть месяцев поднялась относительно понедельника на 2 базисных пункта, до 15,56% годовых.