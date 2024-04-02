02 апреля 2024 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на снижение UST
Москва. 2 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году снизились в цене за день всего на 2 базисных пункта, до 66,83% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта - до 9,31% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,44% от номинала (доходность - 9,16% годовых). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 306 базисных пунктов - до 52,01% от номинала (доходность выросла на 58 базисных пунктов, до 10,79% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 6 базисных пунктов - до 80,76% от номинала (их доходность увеличилась на 6 базисных пунктов, составив 15,21% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 9 базисных пунктов - до 66,41% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта - до 18,1% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали за день на 6 базисных пунктов - до 67,76% от номинала (их доходность снизилась на 1 базисный пункт, до 12,82% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 7 базисных пунктов, составив 66,84% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 2 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение.
Усиливающиеся расхождения между динамикой фондовых индексов США и ожиданиями трейдеров в отношении сроков снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) являются тревожным сигналом, считают эксперты JPMorgan Chase. Американский рынок акций вырос почти на 30% с октябрьских минимумов благодаря ожиданиям смягчения политики ФРС и продолжает повышаться, несмотря на то, что прогнозы в отношении сроков снижения ставки отодвигаются.
"Рынок игнорирует разворот этих ожиданий, что может быть ошибкой", - отмечает команда аналитиков JPMorgan Chase во главе с Миславом Матейкой. Эксперты JPMorgan по долговому рынку ожидают, что доходности US Treasuries будут снижаться во втором полугодии. Матейка полагает, что трейдеры на рынке облигаций "слишком безмятежны", оценивая риски инфляции.
Ускорение инфляции может отодвинуть сроки смягчения политики ФРС еще дальше, предупреждает эксперт. Если в начале года рынок был уверен, что Федрезерв приступит к снижению ставки в марте, то теперь ждет, что это произойдет не раньше июня. Вероятность уменьшения ставки в июне оценивается рынком в данный момент чуть более чем в 50%.
Опубликовано: /Финмаркет/
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