Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 во 2К24 - SberCIB

Вероятно ослабление рубля до 95 руб./$1 во втором квартале 2024 года, говорится в комментарии SberCIB Investment Research.

"Продажи валюты со стороны экспортеров, судя по всему, будут небольшими, тогда как спрос на валюту может увеличиться. В результате рубль ослабнет до 95 руб./$1, - пишут аналитики. - Повышение спроса на нефть во 2К24 может способствовать росту котировок Brent до $88/барр. В фокусе остаются действия ОПЕК".

Доходности облигаций с фиксированным купоном достигли справедливых уровней, и эксперты инвестбанка рекомендуют постепенно наращивать их долю в портфеле.

"Мы ожидаем, что в апреле - мае рост российского рынка акций будет ограниченным на фоне высокой доходности ОФЗ и потенциального понижения прогнозов прибыли. Однако приток средств в июне, в преддверии дивидендного сезона, вероятно, окажет поддержку рынку", - прогнозируют в SberCIB.

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