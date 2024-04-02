Торговый диапазон по паре рубль/доллар в апреле составит 92-93 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар в апреле составит 92-93 руб./$1, говорится в комментарии экспертов инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Продажа валюты экспортерами перестает быть единственным важным для курса рубля фактором, и инвесторам также необходимо принимать во внимание увеличивающийся объем кредитования в юанях, причем значение данного фактора, по нашему мнению, со временем будет возрастать, - отмечают аналитики. - Не видим причин для ощутимого ослабления рубля. На вторую неделю апреля приходится погашение еврооблигаций на ~$0,9 млрд, и в этот период валютный рынок может недолго покататься на американских горках".

По мнению Коныгина и Афонина, в конце месяца положительное влияние на рубль должна оказать уплата НДПИ на ~1,0 трлн руб., но эффект будет краткосрочным. В статистике ВЭД эксперты увидели даже увеличение торгового баланса в феврале до $9,1 млрд, а значит, с этой стороны рублю ничто не угрожает, полагают они.

"В то же время в апреле монетарные власти, скорее всего, еще меньше поддержат национальную валюту операциями по бюджетному правилу, а в скором времени их действия станут в совокупности нейтральными для рубля. Суммируя все факторы, которые могут оказать влияние, прогнозируем на апрель курс USD/RUB в узком коридоре 92-93 руб./$1", - резюмируют стратеги инвестбанка.

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