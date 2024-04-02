Потенциал роста котировок Globaltrans составляет всего 8% - Альфа-банк

Остаточный потенциал роста котировок Globaltrans составляет всего 8%, говорится в комментарии старшего аналитика Альфа-банка Анастасии Егазарян.

"Объемы погрузки на железной дороге в марте 2024 года продолжали снижаться: они сократились на 3,5% г/г, несколько улучшив динамику по сравнению с февралем, - констатирует эксперт. - Это снижение негативно влияет на операционные результаты Globaltrans, однако негатив будет частично или полностью нивелирован высокими ставками аренды. Отметим, что при нашей целевой цене 880 рублей за акцию остаточный потенциал роста котировок Globaltrans уже невелик и составляет всего 8%".

Аналитик пока моделирует для Globaltrans на 2024 год среднюю ставку аренды полувагонов на уровне 2350 руб./сут., но ожидает начала коррекции ставок не ранее второго полугодия.

"Снижение объемов погрузки грузов, перевозимых в полувагонах, предполагает риски негативного пересмотра наших прогнозов по объемам Globaltrans на 2024 год, - указывает Егазарян. - Впрочем, медленная скорость на сети по-прежнему предполагает повышенный спрос на вагонный парк и позитивно влияет на ставки аренды грузовых вагонов. На данном этапе наши прогнозы финансовых показателей Globaltrans на 2024 год пока остаются без изменений".

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