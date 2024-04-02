Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает фундаментальную цену акций "Роснефти" на уровне 661 руб. за бумагу, сообщается в комментарии аналитика банка Екатерины Крыловой.

"Совет директоров "Роснефти" одобрил возобновление программы приобретения на открытом рынке акций компании, - отмечает эксперт. - Программа продлится до 31 декабря 2026 года. Максимальный объём выкупа не превысит 102,6 млрд руб. Программа обратного выкупа действует в компании с 2018 года и реализована менее чем на четверть (максимальный объём не более 340 млн шт. акций и ГДР). В 2022 году была продлена до конца 2023 года о возобновлении ранее информации не было. В целом это скорее формальность, подтверждение менеджментом долгосрочных перспектив развития компании и уверенности в её крепких показателях. При этом мы считаем, что новость может краткосрочно поддержать бумаги компании".

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