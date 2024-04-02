Рубль днем развернулся вниз к основным валютам на фоне увеличения активности участников рынка

Москва. 2 апреля. Доллар США и евро умеренно растут на Московской бирже днем во вторник; рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне увеличения активности участников рынка после того, как все ранее ушедшие на пасхальные каникулы мировые биржи возобновили работу.

Курс доллара США составил 92,5 руб./$1 в 15:05 МСК, что на 35,75 копейки выше величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,51 руб./EUR1, подорожав на 40,5 копейки. Ранее евро опускался ниже 99 руб. впервые с 12 марта. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 28,7 копейки, до 95,65 руб. Курс китайского юаня подрос на 4,15 копейки - до 12,73 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль умеренно дешевеет к основным валютам в ходе дневных торгов на фоне отсутствия ярких внутренних новостей, способных оказать влияние на его динамику, и общего увеличения активности участников рынка после того, как все ранее ушедшие на пасхальные каникулы мировые биржи возобновили работу. Так, с сегодняшнего дня торги возобновили рынки Европы, биржи Австралии, Гонконга и Новой Зеландии, в понедельник - биржи США.

Внимание игроков во вторник направлено на публикацию данных о числе открытых вакансий в США в феврале, которая состоится в 17:00 МСК, а также на выступления ряда представителей Федеральной резервной системы (ФРС). Эти события могут дополнительно прояснить перспективы денежно-кредитной политики американского центробанка.

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор не будет торопиться со снижением ставок. Американская экономика достаточно сильная, поэтому нет необходимости в том, чтобы торопиться со снижением процентной ставки, сказал он в ходе выступления в пятницу на мероприятии в Сан-Франциско.

При этом он повторил, что Федрезерв хочет быть более уверенным в том, что инфляционное давление ослабевает, прежде чем снижать ставку. "Работа ФРС еще не завершена, наша цель - инфляция 2%", - сообщил Пауэлл. "Я не думаю, что со временем ставки вернутся к ультранизким уровням", которые держались на протяжении почти десятилетия после финансового кризиса в 2008 году, сказал он.

Нет никаких оснований полагать, что существуют повышенные риски рецессии в американской экономике, отметил глава ФРС, добавив, что есть шанс замедлить инфляцию, не навредив экономике. Также он сказал, что ситуация в банковской отрасли страны в настоящее время хорошая, сообщает MarketWatch.

Цены на нефть продолжают расти днем во вторник.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляет $88,59 за баррель, что на 1,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,46%, до $84,93 за баррель.

Последний раз оба бенчмарка закрывались выше текущих уровней в октябре прошлого года.

Поддержку рынку оказывают геополитические опасения, отмечает Trading Economics. Напряженность на Ближнем Востоке усилилась после авиаудара Израиля по иранскому посольству в Сирии.

Кроме того, мексиканская нефтяная госкомпания Pemex планирует в ближайшие месяцы снизить экспорт нефти, что ведет к повышению обеспокоенности в отношении ее дефицита.

Нефтяной рынок также продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

"Рубль в понедельник укреплялся. Российская валюта в целом остается стабильной, несмотря на снизившийся после завершения налогового периода объем торгов. Сегодня курс пары "доллар-рубль" находится у 92,5 руб./$1. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В текущих условиях курс может продолжить находиться вблизи 92-93 руб./$1", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"В валютной секции Московской биржи рубль слабеет по отношению к основным мировым валютам. В ходе сессии не ожидаем существенных движений рубля по отношению к основным мировым валютам. Несмотря на снижение предложения иностранных валют со стороны экспортеров, фактором, сдерживающим продажи в рубле, будет дальнейшее улучшение ситуации на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent пытается закрепиться в верхней половине коридора 85-90 долларов за баррель. В такой ситуации ожидаем продолжения консолидации пары "доллар-рубль" в середине диапазона 90-95 руб./$1, а сам диапазон, на наш взгляд, останется актуальным для американской валюты на ближайшие недели", - полагает главный аналитик финансового маркетплейса "Банки.ру" Богдан Зварич.

Банк России во вторник, 2 апреля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 510 млрд рублей (при лимите 3 трлн 510 млрд рублей и спросе 3 трлн 543,2 млрд рублей) в среднем по ставке 15,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 марта, банки разместили 2 трлн 124,9 млрд рублей (при лимите 3 трлн 120 млрд рублей и спросе 2 трлн 124,9 млрд рублей) в среднем по ставке 15,81% годовых.