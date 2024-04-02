Акции компаний финансового, IT и потребительского секторов наиболее интересны во 2К24 - "ВТБ Мои Инвестиции"

Акции компаний финансового, IT и потребительского сектора РФ наиболее интересны для инвесторов во 2К24, говорится в инвестиционной стратегии брокера "ВТБ Мои Инвестиции" на II квартал 2024 года.

По мнению аналитиков, темпы роста фондового рынка могут ускориться по мере формирования ожиданий по снижению ключевой ставки. Совокупная доходность индекса Мосбиржи на горизонте 12 месяцев может составить 20,4%, он может достичь 3670 пунктов.

При этом эксперты не исключают, что в позитивном сценарии при снижении безрисковой ставки до 9,5% индекс Мосбиржи через год может подняться до 4830 пунктов, а доходность - составить 55,4%.

Особенный интерес во II квартале, по мнению стратега "ВТБ Мои Инвестиции" Алексея Корнилова, представляют российские акции внутренне-ориентированных секторов, таких как финансовый, IT и потребительский, а также акции малой капитализации, которые продолжают расти быстрее рынка. Также эксперт ожидает ускорение процессов редомициляции в 2024 году, что позитивно для инвесторов с точки зрения раскрытия стоимости ряда компаний и их возвращения к дивидендным выплатам.

"В 2023-2025 гг чистая прибыль финансового и потребительского секторов растет быстрее, чем у индекса Мосбиржи: +13% и +11% соответственно. Темпы роста операционной прибыли ИТ-сектора еще выше, более 40%. Помимо акций из этих отраслей, считаем оптимальным добавить в портфель бумаги компаний, торгующиеся с высокой двузначной дивидендной доходностью, а именно "Сургутнефтегаз" -ап, "АЛРОСА", "ЛУКОЙЛ", "МТС". В целом советуем придерживаться сбалансированного подхода в инвестициях и, делая ставку на рост рынка акций, не забывать о более консервативных инструментах", - отмечает Корнилов.

Согласно инвестиционной стратегии брокера ВТБ, помимо фондового рынка, для вложений интересны:

- ОФЗ с плавающими купонами.

- Корпоративные облигации с плавающими купонами.

- Фонды денежного рынка.

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