Снижение ставки ЦБР в июне 2024г может составить 50 б.п. - Росбанк

Росбанк сохраняет прогноз относительно начала снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года, однако не исключает уменьшение шага до 50 б.п. (против 100 б.п.), важным элементом для уточнения станет апрельская статистика по ВВП, сообщается в материале аналитиков.

Эксперты в своем прогнозе исходят из следующих тезисов регулятора в резюме обсуждения ключевой ставки на заседании 22 марта 2024 года:

- Сложился консенсус о том, что "не следует давать направленный сигнал об изменении уровня ключевой ставки на ближайших заседаниях".

- По сравнению с февральским заседанием подобный тезис можно оценить как некоторое смягчение сигнала.

- Однако обсуждение противоположных сигналов подчеркивает высокую степень неопределенности.

- Участники отметили, что текущие экономические условия могут не позволить быстро снижать ставку после прохождения пика инфляции.

- Инфляция может вновь ускориться в связи с повышенными (хотя и неоднородными) инфляционными ожиданиями экономических агентов.

- Динамика потребления и потребительского кредитования в начале 2024 года превзошла ожидания.

- Существенный бюджетный импульс и ужесточение условий на рынке труда могут потребовать более высоких реальных ставок для возврата инфляции к цели.

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