SberCIB подтверждает оценку "покупать" для бумаг "Мать и дитя"

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "покупать" для депозитарных расписок (GDR) MD Medical Group Investments Plc (управляет сетью клиник "Мать и дитя"), сообщается в материале аналитика инвестбанка Софии Кирсановой.

"Компания представила в понедельник финансовую отчетность за 2023 год по МСФО. Фактические показатели валовой прибыли, EBITDA и чистой прибыли оказалась выше наших прогнозов соответственно на 6%, 7% и 10%. MD Medical Group удалось улучшить финансовый результат благодаря сокращению расходов на материалы, чистым финансовым доходам и прибыли от курсовых разниц, - отмечает эксперт. - На телефонной конференции для инвесторов топ-менеджмент группы сообщил, что дивиденды за три пропущенных периода будут выплачены после завершения редомициляции. Размер дивидендов составит 50-75% от чистой прибыли за 2П21, 2П22 и 2023. Редомициляция может завершиться до конца 2К24. Также группа рассматривает возможность приобретения конкурентов: одна сделка находится на подписании, другая - на этапе финансовой оценки. Для сделок могут привлекаться заемные средства".

"Мы подтверждаем оценку "покупать" для GDR эмитента. Результаты компании считаем сильными. Решение совета директоров снять вопрос о выплате дивидендов за 2023 год с повестки ГОСА 25 апреля (ГОСА пройдет до завершения редомициляции) было ожидаемым, - указывает Кирсанова в обзоре. - Компания может выплатить 96-157 руб. на расписку, что по текущим котировкам дает дивидендную доходность 9,4-15,4%. Денежная позиция на балансе (9,9 млрд руб.) позволяет обеспечить выплату 132 руб. на расписку (доходность - 13%) или 65% от прибыли. Но мы не исключаем, что рекомендация по дивидендам может совпасть с верхней границей заявленного диапазона".

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