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02 апреля 2024 года 12:53
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Астры с целью 770 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Астра" с целью 770 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11%, стоп-приказ: 660 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "2 апреля компания опубликует результаты за 2023 год по МСФО и проведет День инвестора. Ожидаем существенного роста выручки и EBITDA в годовом выражении, в особенности в IV квартале прошедшего года, что должно быть позитивно воспринято инвесторами", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения акции компании демонстрируют среднесрочный восходящий тренд. Идея на рост бумаги с целью 770 руб. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,34%", - указывают эксперты "Финама". "Группа Астра" - один из лидеров российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения (ПО) и средств защиты информации. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АСТРА-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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