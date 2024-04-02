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02 апреля 2024 года 11:39

Динамика российских акций утром смешанная из-за фиксации прибыли игроками

Москва. 2 апреля. Рынок акций РФ утром во вторник забуксовал в росте, игроки выборочно фиксируют прибыль на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок, при этом фактором поддержки остается дорожающая нефть (Brent превысила $88 за баррель).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3366,22 пункта (+0,1%), индекс РТС - 1144,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,2%.

Доллар стоит 92,67 рубля (+0,53 рубля).

Подорожали акции Polymetal (MOEX: POLY) (+2,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,7% и +0,1% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,7%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,2%), "префы" Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в среднесрочной перспективе индекс МосБиржи продолжит восходящий тренд. В марте все просадки выкупались, а это значит, что рынок выглядит достаточно сильным, поэтому среднесрочная цель по индексу МосБиржи на уровне 3500-3600 пунктов, скорее всего, достижима. Солидным драйвером для рынка станет летний дивидендный сезон, при этом инвесторы будут покупать бумаги заранее, что повышает шансы на рост российского рынка в апреле, если не случится геополитических шоков, полагают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, внешний фон утром вторника можно назвать неоднозначным: цены на нефть сохраняют склонность к росту после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках склоняются в сторону коррекционных. Цены на золото остаются недалеко от достигнутого накануне исторического пика $2286,4 за унцию.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI расположены у новых максимумов с ноября 2023 года и превысили $88 и $84 за баррель соответственно. Ближайшими целями цен могут стать уровни $88,8 и $85,2 за баррель соответственно (максимумы с октября 2023 года), считает аналитик. Во вторник и среду на рынке будут ждать еженедельных данных по запасам в США и решения ОПЕК+ по квотам на II квартал.

Утром во вторник рынок акций приостановил рост из-за близости важных сопротивлений. Тем не менее, значимых препятствий для развития повышения в РФ в условиях продолжающегося дивидендного сезона на данный момент нет. В апреле к выходу на Мосбиржу готовится еще один эмитент - МФК "Займер", который официально объявил о проведении IPO вслед за недавним размещением "Европлана" (MOEX: LEAS). "Мосбиржа" во вторник представит отчет об объемах торгов за март: акции компании продолжают обновлять исторические пики в ожидании выплаты итоговых дивидендов за 2023 год - бумаги превысили 225 руб. с сохраняющимся среднесрочным потенциалом повышения, отмечает Кожухова.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи будет двигаться в диапазоне 3350-3370 пунктов. Российский рынок растет уже шестой день подряд, поэтому можно допустить небольшое снижение в ближайшие дни. Рост акций Сбербанка на ожиданиях рекомендаций по дивидендам должен частично нивелировать коррекцию в других бумагах, полагает аналитик.

Акции АФК "Система" продолжают подъем на ожиданиях IPO своих дочерних компаний. На данный момент бумаги холдинга торгуются вблизи максимумов 2022 года, отметил Головинов.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", во вторник на Мосбирже приостановлены торги акциями "Норникеля" (MOEX: GMKN) в рамках процедуры дробления бумаг с коэффициентом 1:100; торги возобновятся 8 апреля. Дробление бумаг ГМК может придать импульс росту котировок акций "Норникеля" после возобновления торгов. ГК "Астра" во вторник раскроет результаты за 2023 год по МСФО.

Накануне инвесторы позитивно восприняли опубликованное Банком России резюме обсуждения ключевой ставки. По оценке регулятора, в последние месяцы происходит снижение инфляционного давления, хотя и не так стремительно, как в конце 2023 года. На последнем заседании его участники рассматривали возможность лишь сохранения ключевой ставки на уровне 16,0%. Золото обновило исторический максимум, позитивная динамика может продолжиться в ближайшие дни за счет покупок центральных банков и потенциального усиления инвестиционного спроса.

Президент России поручил правительству РФ разработать до 1 сентября нацпроект, в котором предусматривается, что темпы роста инвестиций в отечественные IT-решения в 2025-2030 годах в два раза превысят темпы роста ВВП, напомнили эксперты. На финансирование этой цели планируется направить из бюджета 700 млрд руб. В этой связи позитивная динамика в акциях IT-компаний может продолжиться в ближайшее время. Акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) также могут получить поддержку от позитивной динамики в IT-секторе, полагают аналитики компании "Цифра брокер".

Расписки Х5 Group (-2,8%) снижаются после объявления о приостановке торгов этими инструментами на Мосбирже с 5 апреля из-за подачи Минпромторгом заявления о приостановке корпоративных прав компании. "Мы сохраняем позитивный взгляд на компанию, тем не менее не исключаем дальнейшего снижения котировок X5 Group вплоть до фактической приостановки торгов бумагами", - полагают в "Цифра брокер".

В США накануне снизились индексы Dow Jones (-0,6%) и S&P 500 (-0,2%), но подрос Nasdaq (+0,1%).

Ключевой показатель инфляции в США, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,1%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 0,2%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,2%), растет Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE прибавляют 0,3-0,6%), но слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы проседают на 0,1-0,3%).

Гонконгский рынок, открывшийся после длительных праздников, уверенно растет, отыгрывая опубликованные в выходные данные об увеличении промышленной активности в Китае.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье Государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов впервые за пять месяцев.

Инфляция в Южной Корее в марте осталась на уровне предыдущего месяца - 3,1% в годовом выражении, сообщило во вторник статистическое ведомство страны. Таким образом, инфляция держится на максимуме с декабря. Рост потребительских цен в помесячном выражении в марте замедлился до 0,1% с февральских 0,5%.

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК во вторник составила $88,35 за баррель (+1,1% и +0,5% накануне), майская цена WTI - $84,71 за баррель (+1,2% и +0,7% в понедельник).

Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске, отмечает Market Watch.

Нефтяной рынок также ждет новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,9%), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+9,3% и +15,8% "префы"), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (+8,5%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (+4,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (+4,7%), ПАО "ТНС Энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (+4%).

Подешевели акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,7%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,6%), "ЭЛ5-Энерго" (MOEX: ELFV) (-2,4%), "Белона" (MOEX: BLNG) (-2,1%).

Чистая прибыль ПАО "ЭЛ5-Энерго" по МСФО в 2023 г. составила 4,6 млрд руб. против убытка в 20,2 млрд руб. годом ранее, говорится в отчете компании. Выручка увеличилась на 20,5%, до 60,8 млрд руб. Операционные расходы снизились на 29,6%, до 52,6 млрд руб.

Совет директоров ПАО "ЭЛ5-Энерго" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2023 г., сообщила компания. Из чистой прибыли за 2023 год 149,3 млн руб. будет направлено на пополнение средств резервного фонда и 174,7 млн руб. - на покрытие накопленного убытка, говорится в сообщении.

По итогам 2022 года "ЭЛ5-Энерго" также не выплачивала дивиденды. В начале 2022 г. "ЭЛ5-Энерго" сообщала, что в рамках нового бизнес-плана совет директоров компании будет воздерживаться от рекомендаций по дивидендам до достижения оптимальной долговой нагрузки.

Выручка ПАО "Группа Астра" (MOEX: ASTR) (-1,4%) (компании группы занимаются разработкой инфраструктурного ПО, включая операционную систему Astra Linux) по МСФО выросла по итогам 2023 года до 9,5 млрд рублей, что на 77% больше показателя 2022 года, говорится в сообщении компании. EBITDA повысилась на 44% - до 4,2 млрд рублей. Рентабельность по EBITDA составила 43,5%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 21,78 млрд рублей (из них 2,58 млрд рублей пришлось на акции АФК "Система", 2,5 млрд рублей на расписки X5 Retail (MOEX: FIVE) и 1,52 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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