Курс рубля пока может остаться около 92-93 руб./$1 - банк "Санкт-Петербург"

Курс пары доллар/рубль в текущих условиях пока может продолжить торги вблизи уровней 92-93 руб./$1, российская валюта в целом остается стабильной несмотря на снизившийся после завершения мартовского налогового периода объем торгов, сообщается в комментарии аналитиков банка "Санкт-Петербург".

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