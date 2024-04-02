Ключевые события вторника в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут макростатистика в США и еврозоне, отчетность "Московской биржи":

- Индекс потребительских цен в Германии за март;

- Индекс деловой активности в производственной сфере в еврозоне за март;

- Недельные данные Американского института нефти (API) по товарным запасам углеводородов в США;

- Число вакансий на рынке труда США в феврале;

- Заказы в промышленности США за февраль;

- Выступления представителей ФРС США;

- "Московская биржа" опубликует объемы торгов за март.

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