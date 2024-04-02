Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для бумаг НКНХ

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Нижнекамскнефтехим" (НКНХ, входит в "СИБУР"), сообщается в материале старшего аналитика Кирилла Бахтина и аналитика Василия Мордовцева.

"Результаты НКНХ за 2023 год по МСФО оказались хуже наших оценок в части EBITDA и чистой прибыли, при этом выручка, составившая 236 млрд руб., немного превысила наш прогноз. Затраты по статье "Сырье и материалы", самой большой в операционных расходах, под которой мы понимаем в основном закупки нафты у ТАИФ-НК, только во 2П23 превысили нашу оценку на 6 млрд руб., и эта разница проявилась в EBITDA и чистой прибыли. Компания не раскрыла объем капитальных затрат, однако, если исходить из денежного потока от инвестиционной активности, свободный денежный поток по итогам прошлого года оказался отрицательным, - пишут эксперты в обзоре. - Рынок может негативно отреагировать на опубликованные результаты, особенно на отрицательное значение FCF. Дивидендная политика предписывает выплату не менее 15% скорректированной чистой прибыли, поэтому рассчитываем, что НКНХ рекомендует по итогам 2023 года выплатить дивиденды в размере 3,3 руб. на акцию, что соответствует доходности в 4,2% по "префам". Рынку по-прежнему недостает информации о параметрах и периметре крупных инвестиционных проектов, которые сейчас реализует компания, включая производства этилена и полипропилена, новый комплекс пиролиза".

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