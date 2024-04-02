Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги вторника в диапазоне 3350-3370п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3350-3370 пунктов на торгах во вторник, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Российский рынок растет уже шестой день подряд, поэтому мы допускаем небольшое снижение в ближайшие дни. Рост цены акций Сбербанка должен частично нивелировать коррекцию в других бумагах", - отмечает эксперт в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.