Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 2 апреля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, Nasdaq Composite вырос. В пятницу американские биржи не работали в связи с праздником (Страстная пятница), однако правительственные учреждения были открыты, и министерство торговли США обнародовало статданные, показавшие продолжающееся ослабление инфляции в стране.

Согласно отчету Минторга, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%. Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу. Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не показывают единой динамики на торгах во вторник. Гонконгский рынок, открывшийся после длительных праздников, уверенно растет, отыгрывая опубликованные в выходные данные об увеличении промышленной активности в Китае. Индекс Hang Seng прибавляет 2,3%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов впервые за пять месяцев. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite, поднявшийся накануне более чем на 1%, теряет 0,1% во вторник. Японский фондовый индекс Nikkei 225 по итогам торгов увеличился всего на 0,1%. Южнокорейский KOSPI вырос также на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть продолжают расти во вторник после подъема накануне на сигналах увеличения промышленной активности в США и Китае. Поддержку рынку также оказывают опасения усиления геополитической напряженности после удара Израиля по консульству Ирана в Дамаске. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $87,93 за баррель, что на 0,58% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $87,42 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени на 0,6%, до $84,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов увеличилась на 0,7%, до $83,71 за баррель, максимума с 27 октября.

Отчет Института управления поставками (ISM), обнародованный в понедельник, показал рост деловой активности в производственном секторе США. Индекс ISM Manufacturing в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее. Тем временем, в Китае индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности в прошлом месяце поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года. "Сильные статданные из Китая усиливают надежды на то, что промышленный сектор страны сможет вернуться к устойчивому росту, и это станет одним из наиболее важных факторов поддержки цен на нефть в этом году", - отмечает аналитик XS.com Самер Хасн, слова которого приводит Market Watch.

Кроме того, нефтяной рынок продолжает ждать новостей от ОПЕК+. Государства коалиции, которые проведут очередную встречу 3 апреля, вероятно, сохранят действующие ограничения добычи.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 1 апреля снизилась в 1,5 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 9,279 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,028 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,1% и составил 105,74 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (30 марта - 1 апреля) потерял 0,03%, опустившись до 892,67 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах снижения оказались облигации "Аэрофлот П01-БО-01" (-0,48%), "АФК Система-1P-21" (-0,44%) и "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,4%), а в лидерах повышения - облигации "АФК Система-1Р-11" (+0,39%), "АФК Система-1P-19" (+0,18%) и "Роснефть БО-03" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) 4 апреля начнет размещение выпуска 7-летних облигаций с амортизацией серии 006Р-06 объемом 729,890 млн рублей. Размещение пройдет по закрытой подписке в пользу Минфина РФ.

ООО "Балтийский лизинг" 18 апреля планирует провести сбор заявок на 3-летние облигации серии БО-П10 объемом не менее 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными. Ориентир купонных ставок - ключевая ставка ЦБ плюс спред не выше 250 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 23 апреля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста.