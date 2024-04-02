Возможно продолжение позитива на рынке золота в ближайшие дни - "Цифра брокер"

Позитивная динамика котировок золота может продолжиться в ближайшие торговые сессии за счет покупок мировых центральных банков и потенциального усиления инвестиционного спроса, считают аналитики "Цифра брокера".

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