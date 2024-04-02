ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 16% в апреле 2024г - Инвестбанк "Синара"

ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку без изменений (на уровне 16% годовых) по итогам заседания в апреле 2024 года, считает эксперт инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин.

"Банк России опубликовал резюме обсуждения ключевой ставки, подчеркнув необходимость дальнейшего ее сохранения на высоких уровнях. Некоторые участники заседания предлагали оценить целесообразность повышения ключевой ставки в ходе дальнейших заседаний, другие - целесообразность ее снижения. В целом уверенности в скорости дезинфляции у регулятора пока нет, так как денежно-кредитные условия еще не в полной мере подстроились к предыдущим повышениям. Риски же, которыми грозит преждевременное снижение ставки, остаются существенными, - отмечает аналитик. - Главная неопределенность, на наш взгляд, связана с бюджетным процессом, а именно источниками финансирования бюджетных расходов, анонсированных в послании президента РФ. Мы прогнозируем сохранение ставки неизменной (на уровне 16%) на ближайшем заседании 26 апреля".

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