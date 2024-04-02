Возможна коррекция на рынке золота в апреле - SberCIB

Возможна коррекция котировок золота (до $2100 за тройскую унцию) в текущем месяце на фоне сильных данных по экономике США за март, фиксации прибыли инвесторами и сохранения высоких доходностей в долларе, считает аналитик SberCIB Investment Research Анна Пильгунова.

"При текущем уровне в $2260 за тройскую унцию спекулятивная премия в цене на золото близка к $350. Технические индикаторы указывают на перекупленность золота. Если инвесторы решат зафиксировать прибыль после ралли (продавать золото), а в США сохранятся высокая инфляцию и занятость, то в апреле возможна коррекция цен на золото до $2100 за тройскую унцию", - пишет эксперт в комментарии.

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