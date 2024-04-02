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02 апреля 2024 года 08:55

Рубль снижается к доллару и юаню на старте торгов без поддержки экспортеров

Москва. 2 апреля. Доллар США и юань растут на Московской бирже утром во вторник, рубль умеренно снижается к доллару и юаню на старте торгов, потеряв поддержку налогового периода.

По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 92,35 руб./$1 (+20,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Американская валюта при этом оказалась на 5,61 коп. выше уровня действующего официального курса.

Китайский юань к этому времени вырос на Московской бирже на 0,45 коп. - до 12,69 рубля.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", нацвалюта во вторник утром умеренно уступила позиции доллару и в меньшей степени юаню после попыток роста в финале предыдущей сессии. Опорой рублю продолжает служить крепкая нефть, однако ослабляющим фактором является сокращение объема продаж валюты после налогового периода. Отсутствие единого настроя инвесторов к рисковым активам на глобальном рынке после пасхальных выходных также может являться дестабилизирующим моментом.

Ожидается анонсирование объемов операций Минфина РФ с валютой в рамках бюджетного правила. Ранее министерство финансов с 7 марта по 4 апреля запланировало направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 93,7 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 4,7 млрд рублей.

ЦБ 9 января 2024 года начал проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), в том числе с учетом всех операций, осуществленных со средствами фонда в 2023 году.

Банк России в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

Участники дискуссии по ключевой ставке Банка России в марте обсуждали разнонаправленные сигналы об изменении денежно-кредитной политики (ДКП), но в итоге решили сохранить нейтральный посыл. Совет директоров Банка России 22 марта 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых.

Неопределенность дальнейшего развития ситуации в экономике остается высокой, отмечает ЦБ. Сигнал о снижении ставки мог привести к преждевременному смягчению денежно-кредитных условий, способствовать снижению доверия к проводимой политике и росту инфляционных ожиданий. Сигнал о повышении ставки мог привести к дополнительному, чрезмерному ужесточению денежно-кредитных условий.

Как говорится в резюме обсуждения ключевой ставки, сложилось единое мнение о том, что следует на продолжительный период сохранить указание о поддержании жестких денежно-кредитных условий в экономике, но при этом отказаться от направленного сигнала.

Посыл о длительном удержание ставки на высоком уровне является позитивным для рубля.

Что касается нефтяного рынка, то он отреагировал на сигналы роста промышленной активности в США и Китае. Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в марте увеличился до 50,3 пункта по сравнению с 47,8 пункта месяцем ранее, сообщил в понедельник Институт управления поставками (ISM). Значение индикатора выше 50 пунктов говорит о росте активности в секторе. Индекс поднялся выше этой отметки впервые за 17 месяцев.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в марте поднялся до 50,8 пункта - максимума с марта прошлого года, сообщило в минувшее воскресенье государственное статистическое управление (ГСУ) страны. Индикатор превысил отметку в 50 пунктов первые за пять месяцев.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:01 мск составила $87,84 за баррель, что на 0,48% выше цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составила к этому времени $84,12 за баррель, что на 0,49% выше итогового значения предыдущей сессии.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром во вторник торгуются разнонаправленно: китайский CSI 300 ослабел на 0,25%, японский Nikkei 225 опустился на 0,10%, гонконгский Hang Seng укрепился на 2,46%, южнокорейский Kospi увеличился на 0,20%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,25%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 уменьшился на 0,20%.

Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили торги в понедельник в минусе, Nasdaq Composite вырос. В пятницу американские биржи не работали в связи с праздником (Страстная пятница), однако правительственные учреждения были открыты, и министерство торговли США обнародовало статданные, показавшие продолжающееся ослабление инфляции в стране.

Согласно отчету Минторга, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой, - индекс PCE Core - в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице за март, который будет обнародован в пятницу.

Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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