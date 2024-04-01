Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 1 апреля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на заметное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,85% от номинала (доходность - 9,31% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики, их котировки остались на уровне предыдущего дня - 66,44% от номинала (доходность также не изменилась, составив 9,57% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Вместе с тем самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 1 базисный пункт - до 51,79% от номинала (доходность выросла на 0,5 базисного пункта, до 10,83% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 80 базисных пунктов - до 80,83% от номинала (их доходность опустилась на 49 базисных пунктов, составив 15,15% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене всего на 0,5 базисного пункта - до 66,32% от номинала (доходность увеличилась на 1,5 базисного пункта - до 18,13% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подешевели на 0,5 базисного пункта - до 67,7% от номинала (их доходность выросла на 1 базисный пункт, до 12,83% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году не изменилась за день, составив 66,77% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 1 апреля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют заметное снижение.

Согласно отчету Минторга США, расходы американцев в феврале выросли на 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы увеличились на 0,3%. Консенсус-прогноз экспертов предполагал повышение расходов на 0,5%, доходов - на 0,4%, по данным Trading Economics. Ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой - индекс PCE Core, в феврале увеличился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, когда он поднялся на 0,5%, сообщил Минторг. Рост показателя в годовом выражении замедлился до минимальных почти за три года 2,8% с 2,9% месяцем ранее.

Внимание трейдеров на этой неделе направлено на отчет министерства труда США о безработице в стране за март, который будет обнародован в пятницу. Кроме того, на вторник и среду запланирована публикация других важных данных по рынку труда: это отчет о количестве открытых вакансий за февраль и мартовские данные отраслевой организации ADP Employer о количестве рабочих мест в частном секторе США.