Ситуация на валютном рынке остается довольно стабильной после окончания налогового периода - "Велес Капитал"

Ситуация на валютном рынке остается довольно стабильной после окончания налогового периода, говорится в комментарии начальника отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Эксперт отмечает, что в понедельник по итогам рабочего дня рубль демонстрировал небольшое укрепление к доллару, а в целом пара провела торговый день в диапазоне 92-92,6 руб./$1, выходя за его рамки лишь краткосрочно. В паре с евро укрепление рубля было более заметным и преимущественно наблюдалось ближе к вечеру, когда пара приближалась к уровню 99,25 руб./$1 (против открытия на отметке 99,74 руб./$1). В целом такую динамику, по мнению Кравченко, можно обосновать некоторым ослаблением евро и укреплением доллара к корзине валют на forex.

"В ближайшее время для рубля начинается непростой период в виде традиционного сокращения объема продаж валюты по сравнению со второй половиной и концом месяца, - указывает эксперт. - В этих условиях ликвидность рынка и предложение валюты будут поддерживать обязательные продажи экспортеров в рамках действия соответствующего указа. Впрочем, дополнительные сложности могут возникнуть из-за сохраняющихся трудностей с возвратом экспортной выручки. В этих условиях мы не исключаем попыток доллара протестировать отметку 93 руб./$1, хотя в целом ожидаем сохранения торгов преимущественно в диапазоне 92-93 руб./$1".

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