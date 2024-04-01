"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Techtronic Industries с целевой ценой HKD 121,1 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 14,2% от текущего ценового уровня, сообщается в комментарии.

"Индекс Hang Seng снизился в 1-м квартале 2024 года на 2,4%, в то время как акции Techtronic Industries (TTI) укрепились на 18%, - указывает аналитик Полина Щукина. - Компания активно развивает свои бренды MILWAUKEE, RYOBI и планирует внедрение новых продуктов в 2024 году, в том числе в сотрудничестве с Home Depot. TTI намерена продолжать оптимизацию общих и административных затрат, что может увеличить маржу валовой прибыли в 2024 году 16-й год подряд. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе акции могут принести 14,2% доходности. Ключевой фактор роста - расширение продуктовой линейки посредством внедрения новых технологических продуктов".

Techtronic Industries - базирующаяся в Гонконге многонациональная компания, которая является мировым лидером в области электроинструментов и электрооборудования для наружных работ, а также техники и аксессуаров по уходу за домом и садом.

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