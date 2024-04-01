"Финам" снизил рейтинг акций WH Group до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций WH Group с "покупать" до "держать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Игната Иванова.

Прогнозная стоимость бумаги в 5,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, что предполагает потенциал роста 7% от текущего уровня, была при этом сохранена экспертами.

"Для расчета целевой цены мы использовали оценку по прогнозному мультипликатору P/E NTM относительно аналогов и собственным историческим форвардным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (медиана за два года), а также целевой дивидендной доходности", - указывает Иванов.

WH Group - крупнейшая в мире компания по производству свинины, занимающая ведущие позиции на рынках Китая, США и некоторых стран Европы; продает свою продукцию под различными брендами, включая Armour, Farmer John, Kretschmar и др.

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