Курс рубля, вероятно, останется в диапазоне 91-93 руб./$1 на текущей неделе - "БКС МИ"

Курс валютной пары доллар/рубль, вероятно, останется в диапазоне 91-93 руб./$1 на текущей неделе, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Илья Федоров и Анатолий Трифонов.

"На неделе будут опубликованы нефтегазовые доходы бюджета за март и план по валютным интервенциям в рамках бюджетного правила на апрель - мы ожидаем сокращения объема покупки валюты Минфином. Это будет фактором поддержки рубля, но сильного эффекта на курс не ожидаем - на него негативно будут влиять сокращения продажи валюты экспортерами", - отмечают эксперты в комментарии.

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