Рубль днем немного дорожает к основным валютам на фоне дорогой нефти

Москва. 1 апреля. Доллар США и евро слегка дешевеют на Московской бирже днем в понедельник, рубль подрастает к бивалютной корзине на фоне дорогой нефти и нейтральной новостной повестки.

Курс доллара США составил 92,37 руб./$1 в 15:05 МСК, что на 11,25 копейки ниже величины на закрытие предыдущей сессии. Евро к этому времени стоил 99,6 руб./EUR1, подешевев на 4,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 8,3 копейки, до 95,6 руб. Курс китайского юаня подрос на 2,05 копейки - до 12,69 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка подрастает в ходе первых торгов нового месяца и квартала на фоне дорогой нефти и относительно нейтральной новостной повестки. Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом. В прошлом месяце Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%, при этом подъем был зафиксирован по итогам третьего месяца подряд. В первом квартале цены выросли соответственно на 13,6% и 16,1%, согласно данным Dow Jones Market.

Многие ведущие мировые биржи закрыты с конца предыдущей недели из-за пасхальных праздников (Страстной пятницы и Пасхального понедельника). Сегодня Пасхальный понедельник отмечают, в частности, в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, Франции.

Банк России продлил на полгода ограничения на перевод валюты за рубеж, они будут действовать с 1 апреля до 30 сентября включительно. Граждане России могут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до $1 млн, по системам денежных переводов - не более $10 тыс. (или эквивалент в другой иностранной валюте).

Физлица-нерезиденты, работающие в России, могут перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Для физлиц-нерезидентов из недружественных стран, не работающих в России, а также юрлиц из этих государств введен полный запрет на перевод средств за рубеж.

Торговый диапазон по паре "рубль-доллар", скорее всего, составит в ближайшие дни 91-93 руб./$1, по паре "рубль-евро" - 99-101 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"Рублю сопутствует повышенная волатильность, но в целом он продолжает занимать относительно стабильные позиции, - отмечает эксперт. - И при этом все еще получает финальную поддержку от налоговых выплат. Текущие нефтяные цены также помогают курсу национальной валюты. На мировых рынках Соединенных Штатов, Германии, Великобритании, Франции и других европейских стран к концу рабочей недели перед длинными выходными было относительное затишье на фоне католического праздника Великой пятницы. Тем временем в фокусе внимания инвесторов - публикация февральского отчета по ценовому индексу расходов на личное потребление. Эта статистика - один из индикаторов для ФРС США текущих показателей инфляции, которая способна задать дальнейший тон риторике о ДКП США. Между тем рынок в большинстве своем предполагает, что ФРС пока не будет торопиться снижать базовую ставку на фоне стабилизации инфляции".

Возможно повышение волатильности на российском валютном рынке в начале текущей недели с некоторым ослаблением рубля по отношению к доллару США, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Учитывая традиционное ослабление активности экспортеров в начале месяца, связанное с прохождением налоговых выплат, и вероятное появление отложенного спроса на доллар и евро после пасхальных выходных в Европе и США, в ближайшие дни видим риски скорее некоторого ослабления рубля: курс доллара может протестировать зону сопротивления 93-93,5 руб./$1, которую американская валюта не может преодолеть с декабря, - отмечает эксперт в комментарии. - Но в начале недели закрепления в более высоком диапазоне не ждем, целевым ориентиром пока видим диапазон 91,5-93,5 руб./$1. Полагаем, что сдерживать рост валют будет комфортная ситуация на рынке нефти, где котировки марки Brent продолжают тяготеть к росту в зону $90+ за баррель".

Цены на нефть эталонных марок немного усилили темпы снижения днем в понедельник.

Котировки июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 МСК составляли $86,55 за баррель, что на 0,51% ниже уровня на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на 0,41% - до $82,83 за баррель.

NYMEX и ICE Futures были закрыты в пятницу, 29 марта, в связи со Страстной пятницей.

По данным Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс", в марте цена на нефть Urals (FOB) составила $68,341 за баррель по сравнению с $66,33 за баррель в феврале, а дисконт к Brent - $17,1 за баррель (в феврале - $17,57/баррель).

Цена нефти Brent, по данным Argus, в марте выросла до $85,4 за баррель против $83,9 за баррель в феврале.

С января 2024 года цена Urals для расчета налогов выбирается максимальная из двух - Brent с определенным дисконтом ($20 за баррель на 2024 год) или котировка Urals в российских портах+стоимость транспорта до европейских.

По итогам марта для расчета налогов будет использоваться цена Urals в $70,34 за баррель, в январе для расчета нефтяных налогов - котировка Urals в $64,139 за баррель, в феврале - $68,33 за баррель.

Участники рынка также ждут заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое состоится позднее на этой неделе.